Mit der Winterzeit startet die Kantonspolizei Präventionskampagne gegen Einbrecher

Mit Beginn der Winterzeit nimmt die Zahl der Einbrüche tendenziell zu. «Einbrecher nutzen die herbstlichen Tage mit der früh einsetzenden Dämmerung aus und dringen vorzugsweise spontan sowohl in Einfamilienhäuser als auch in Mehrfamilienhäuser ein», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Vorsicht sei auch angebracht, wenn unbekannte Personen im Wohnquartier unterwegs seien.

Um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, startet am Montag bereits zum 6. Mal die schweizweite Präventionskampagne «bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher». Bis Ende Februar 2021 erinnert die Kampagne mit den auffälligen Plakaten und Flyern in leuchtenden Farben die Bevölkerung daran, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Alarmzentrale über Tel. 117 anzurufen.

«Dieser Anruf ist kostenlos und hat für den Anrufer auch bei einem Einsatz der Polizeipatrouillen ohne Erfolg keine Kostenfolge», schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Die Bevölkerung solle daran denken, dass Einbrecher keinesfalls immer nur Männer sein müssen. «Auch Frauen und Kinder verüben Einbrüche.»