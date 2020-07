Meldepflicht und Polizeikontrollen nach Rückkehr aus Risikoländern: So agiert die Solothurner Bevölkerung

Das Contact-Tracing Team ist mit einer steigenden Anzahl Fälle konfrontiert. Trotz der Zunahme kann bisher eine positive Bilanz gezogen werden, so der Kanton. Seit dem 1. Juli 2020 sind rund 4000 Telefonate geführt worden. Die betroffenen Personen schätzen die Unterstützung und Beratung der Contact-Tracer. Derzeit befinden sich 47 Personen in Quarantäne (ohne Reiserückkehrer) und 18 in Isolation. Sollten die Zahlen weiter zunehmen, können zusätzliche Mitarbeiter jederzeit das Contact-Tracing Team verstärken.

Kontrollen durch die Polizei

Personen, welche vom Contact-Tracing kontaktiert werden, zeigen sich kooperativ. Trotzdem sind Kontrollen durch das Gesundheitsamt und die Polizei ein wichtiges Instrument. Diese können zu jeder Tageszeit erfolgen – auch am Wochenende. Stand heute wurden rund 25 Kontrollen durchgeführt. In drei Fällen wurde die Massnahme nicht eingehalten. In diesen 3 Fällen kam es zu Anzeigen. Die beiden Fälle aus Grenchen sind bei dieser Zahl nicht miteingerechnet.

Derzeit sind 373 Reiserückkehrer in Quarantäne

Wer sich in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten hat, muss in die Quarantäne. Diese Personen müssen sich innerhalb von zwei Tagen nach ihrer Rückkehr melden. Die Quarantänepflicht beginnt aber unmittelbar nach Eintritt in die Schweiz. Im Kanton Solothurn kann die Meldung mit einem Onlineformular erledigt werden. Seit Beginn der Meldepflicht wurde bei 530 Rückkehrenden eine Quarantäne angeordnet. Aktuell befinden 373 Reiserückkehrer in Quarantäne. Eine Missachtung der Quarantänepflicht hat rechtliche Konsequenzen. (szr)