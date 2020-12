Mehrere Solothurner Gemeinden stellen die Schulen auf Fernunterricht um

Wie berichtet, ist dies bereits seit Montag in Egerkingen der Fall, neu kamen nach Angaben von Elisabeth Ambühl-Christen per heute Dienstag die Schulen von Niedergösgen, Wangen bei Olten und Lostorf dazu. Ab morgen Mittwoch werde auch die Schule Dulliken auf Fernunterricht umstellen; in Däniken sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ausschliesslich der Kindergarten betroffen.

Gemäss der Leiterin Qualitätssicherung im Volksschulamt gilt die Umstellung auf Fernunterricht bis zum 18. Dezember – anschliessend stehen dann ohnehin die zweiwöchigen Weihnachtsferien an, was aus Sicht des Schulbetriebs und der Schulorganisation durchaus ein Glücksfall ist.

Der Wechsel vom Präsenz- auf Fernunterricht werde jeweils in Absprache mit allen Beteiligten (Schulgemeinde, Volksschulamt, kantonsärztlicher Dienst) beschlossen – und zwar immer dann, wenn an einer Schule die Verhältnisse im Zusammenhang mit erkrankten Kindern und Lehrkräften oder solchen mit Symptomen zunehmend unübersichtlich würden, so Ambühl-Christen. (szr)