Mehr Corona-Patienten im Spital – bei Grossveranstaltungen will Kanton genau hinschauen

Nach wie vor gehört der Kanton Solothurn nicht zu den nationalen Corona-Hotspots: Bisher wurden im Kanton 885 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, seit Montag kamen 24 neue Fälle dazu. Gleichzeitig ist die Zahl der Personen angestiegen, die sich im Spital befinden. Am Donnerstag waren es vier Personen, am Dienstag waren es sieben.

In den Wochen davor war die Zahl der hospitalisierten Personen jeweils tiefer: In der ersten Septemberwoche gab es Tage, an denen keine Covid-19-Patienten im Spital gepflegt werden mussten, an weiteren Tagen befand sich nur eine Person in Spitalpflege. In der zweiten Septemberwoche waren es maximal zwei Patienten, die im Spital behandelt wurden.

Zahl der Menschen im Spital steigt

Während die Zahl der Personen, die im Spital behandelt werden müssen, leicht angestiegen ist, ist die Zahl der neu getesteten Erkrankungsfälle leicht gesunken. Ist die steigende Zahl der Hospitalisierten Erkrankungsfälle also ein Zeichen dafür, dass sich vermehrt Personen aus Risikogruppen anstecken? Denn während der Sommermonate war die Zahl der in der Schweiz hospitalisierten Personen unter anderem deshalb tief, weil sich vermehrt jüngere Menschen mit dem Virus angesteckt haben.

Eindeutig feststellen lässt sich dies nicht, so Kantonsarzt Lukas Fenner auf Anfrage. «Schweizweit lässt sich ein Trend feststellen, dass sich die Altersgruppen wieder in das höhere Alter verschieben könnte. Aufgrund der kleinen Fallzahlen im Kanton Solothurn lässt sich dieser Trend nur vermuten, aber nicht bestätigen», so der Kantonsarzt.

Grundsätzlich sei es bei steigenden Fallzahlen zu erwarten, dass sich auch wieder mehr ältere Leute anstecken. «Kritische Institutionen diesbezüglich sind wie seit Beginn der Epidemie Alters- und Pflegeheime. Diese haben ihre Schutzkonzepte erarbeitet und wir stehen mit diesen in engem Austausch», erklärt Fenner

Schutzmassnahmen umsetzen und Afterparties meiden

Bei den anstehenden Grossveranstaltungen, die ab Donnerstag wieder erlaubt sind, will der Kanton genau hinschauen, um einen Anstieg der Fallzahlen zu vermeiden. Jede Grossveranstaltung braucht eine Bewilligung vom Departement des Inneren, die definierten Schutzmassnahmen dafür müssen «konsequent umgesetzt werden», so das Gesundheitsamt. «Je nach epidemiologischer Entwicklung oder wenn die im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen nicht eingehalten werden, kann die Bewilligung kurzfristig entzogen werden», heisst es weiter.

Aber nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Gäste stehen laut dem Gesundheitsamt in der Pflicht, um einen Anstieg der Fallzahlen zu vermeiden. So sei es wichtig, bei der Anreise an die Veranstaltungen die bekannten Schutzmassnahmen einzuhalten, und sich auch vor und nach den Veranstaltungen an die Regeln zu halten. Sprich: Afterparties und gemeinsames Vorglühen in grossen Gruppen sind nicht erwünscht.