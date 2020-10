Maximal 50 Gäste in Bars: Massnahmen im Kanton Solothurn werden verschärft

Übers Wochenende wurden im Kanton Solothurn 278 neue positive Fälle registriert. Der hohe Anstieg der Zahlen in den letzten Tagen ist für die Regierung Grund, die Corona-Massnahmen zu verschärfen. Der Regierungsrat hat am Montag an einer ausserordentlichen Sitzung die aktuelle Situation diskutiert und neue Massnahmen beschlossen, wie aus einer Medienmitteilung der Staatskanzlei hervorgeht.

Ab Dienstag, 27. Oktober 2020, gelten neu folgende Regelungen:

Verbot von Menschenansammlungen von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum

Beschränkung auf höchstens 50 gleichzeitig anwesende Gäste in Bar- und Clubbetrieben, Diskotheken und Tanzlokalen

höchstens vier Personen pro Tisch in Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben, Diskotheken und Tanzlokalen

höchstens 15 Personen an privaten Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis, die nicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben stattfinden

Verbot von Veranstaltungen mit über 30 Personen, wobei für Gemeindeversammlungen, für Sitzungen der kantonalen und kommunalen Parlamente sowie für politische und zivilgesellschaftliche und Unterschriftensammlungen Ausnahmen bestehen

es gilt Maskenpflicht bei gewerbsmässigen Personentransporten

(sks)