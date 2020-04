Lockerung der Vorschriften: Doch kein Wirtepatent für Vereinsbeizli

Mit dem neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetz ist der Kanton Solothurn, nachdem er das Gastgewerbe in den 1990er-Jahren komplett liberalisiert hatte, 2016 faktisch wieder zum Wirtepatent zurückgekehrt. Wer einen Gastronomiebetrieb führen will, muss sich über eine «minimale fachliche Qualifikation» dafür ausweisen. Die Idee dahinter: Freier Markt in Ehren, aber wenn jeder Quereinsteiger ohne jegliche Fachkenntnisse zum Beispiel in Sachen Lebensmittelhygiene ein Restaurant oder eine Imbissbude eröffnen kann, lässt sich auch nicht mehr unbedingt von gleichen langen Spiessen für gestandene Gastronomen sprechen.

Zu hohe Auflagen für viele Vereinsbeizli

So weit, so gut. Nur: Die verlangte «minimale fachliche Quali­fikation» ist nicht ganz ohne. Die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn ein Bewerber den Fähigkeitsausweis Stufe G1 der Gastro-Unternehmensausbildung von Gastro Suisse oder einen gleichwertigen Ausweis vorlegen kann. Und das heisst so drei bis fünf Monate vier bis acht Stunden die Woche büffeln – Gastgewerberecht, Lebens­mittelsicherheit, Arbeitsrecht, Buchhaltung und Steuern etc. Ausbildungsgänge werden so um die 3000 Franken ange­boten. Ein Aufwand, den längst nicht jedermann zu leisten bereit ist, der sich zum Beispiel nebenamtlich in einem Vereinslokal engagiert.