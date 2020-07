Littering am Burgäschisee: Mit der Bevölkerung wächst auch der Druck auf die Natur

Neben dem überlasteten Verkehr ist wohl Littering ein Thema, das viele Leute schnell in Rage versetzen kann. Insbesondere, wenn dieses Littering in der Natur passiert. Der Corona-Sommer hat der Wirtin vom Restaurant Seeblick am Burgäschisee, Evi Schweizer, beispielsweise sowohl mehr Schweizer Gäste, aber auch mehr Abfall und verschmutzte Sanitäranlagen als in den Vorjahren beschert.

Das Restaurant genoss in den vergangenen Jahren viel Präsenz beim Schweizer Fernsehen und zieht dementsprechend auch mehr Gäste in die Region an, wie auch die Wirtin glaubt. Das sei gut, denn sie beschäftige derzeit etwa doppelt so viele Mitarbeiter wie sonst. «Es ist wichtig, dass Leute diesen schönen Ort sehen», sagt sie auf Anfrage.

Aber sie ärgere sich über Besucher, die sich nicht an die Regeln halten. «Es sind ganz bestimmt keine Siedlungs- oder Restaurantgäste», sagt sie mit Verdacht auf Jugendliche, die sich an den Wochenenden einen Plausch gönnen, sei es auf dem Parkplatz des Restaurants oder an den Grillstellen rund um den See. Sie wünsche sich stärkere Kontrolle in der Region.

«Momentan herrscht kein Problem am See»

Der Präsident des Burgseevereins und Inhaber der Bootsvermietung am See, Daniel Luterbacher, sieht aber keinen Handlungsbedarf. «Momentan herrscht kein Problem am See», sagt er entschieden. Entfacht wurde die Diskussion durch einen Abfallberg an einer öffentlichen Grillstelle vergangene Woche.

Sie ist durchaus berechtigt: Denn der See und die Moorlandschaft um ihn sind kantonale Naturreservate, sowohl im Kanton Solothurn als auch in Bern, wo der See zur Hälfte liegt. Seit einigen Jahren wird das Gebiet im Rahmen eines Projektes wieder aufgewertet und infolgedessen seien einige Brutvogelarten und der Biber in die Region zurückgekehrt, wie Luterbacher weiss.

Der Burgseeverein ist nämlich in Zusammenarbeit mit dem Kanton auf und um den See herum aktiv: Er kümmert sich beispielsweise um die Wideransiedlung des Schilfs, die Stege und Wege um den See, als auch um die Abfallentsorgung. Rund 15 Abfalltonnen stellt er dort zur Verfügung. «Ohne die würde es natürlich viel schlimmer aussehen hier», sagt Luterbacher. Der Abfall an der Grillstelle sei daher nicht lange liegengeblieben, der «Fischaufseher» habe ihn am nächsten Morgen wieder aufgenommen.