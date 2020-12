Leuchtende Fenster und ein elektronischer Adventskalender: Dank der Kantonsschule ist «Licht in Sicht»

Unter dem Motto «Licht in Sicht» ist die Kantonsschule Solothurn farbig beleuchtet. Die Idee für die Weihnachtsaktion entstand, weil die traditionellen Weihnachtskonzerte in der Jesuitenkirche, mit denen die Kanti normalerweise das Jahr ausläutet, dieses Jahr aufgrund von Corona nicht stattfinden können.

Um «in diesen besonderen Zeiten trotzdem einen würdigen Schlusspunkt zu setzen», so Philipp Imhof, Kommunikationsbeauftragter der Kantonsschule, haben die Konrektoren Reto Stampfli und Barbara Imholz gemeinsam mit diversen Mitwirkenden drei kleine Projekte durchgeführt. Neben der Beleuchtung in den Fenstern des Schulgebäudes gibt es für Dezember auch einen elektronischen Adventskalender auf der Website der Kanti sowie einzelne kleine musikalische Darbietungen auf den Schulgängen in der Woche vor den Ferien.