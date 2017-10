Gutes Geschäft für die Bauern

Unten am Feld von Dietschi stehen weitere Mitarbeiter an einem langen Holztisch. Vor ihnen liegen grüne Haufen Cannabis. Mit Gartenhandschuhen ausgerüstet «strippen» sie den Hanf: Sie trennen Blüten und Blätter von den Stielen, werfen die Blüten in Harassen und beladen damit einen Lastwagen der Firma «BioCan», die auf Feldern und Gewächshäusern in der ganzen Schweiz Hanf anbaut und erntet, und schliesslich in Schaffhausen weiterverarbeitet.

Die Mitarbeiter wollen unerkannt bleiben, der Tageschef darf auch keine Zahlen zu Erträgen oder der Fabrik in Schaffhausen angeben. Dort werden die Blüten von den Blättern getrennt, kontrolliert und schliesslich getrocknet. Danach wird das CBD-Cannabis verkauft. «Hanf können wir regional anbauen und dann in der ganzen Schweiz verkaufen», sagt Dietschi. Das sei ein Nebenerwerb für die Landwirten mit guten Zukunftsaussichten. «Mein Ziel ist es, dass wir Hanfanbau in unserer Landwirtschaft etablieren können.» Und zwar auch Cannabis mit höherem THC-Wert, welches heute noch verboten ist.

Er selbst rauche kein Gras, erklärt der BDP-Kantonsrat lachend. Trotzdem befürwortet Dietschi die Legalisierung von Cannabis. Dieses könne man schliesslich nicht nur rauchen. Es sei schade, dass die Pflanze einfach in einen «illegalen Topf» geworfen werde. So würde nicht nur Kiffen, sondern auch alle anderen Verwendungszwecke der Pflanze verboten. Hanf sei beispielsweise auch ein guter Dämmstoff. «Die Pflanze hat ein Riesenpotenzial», so Dietschi. Und könne deshalb wieder mehr Wertschöpfung in die Landwirtschaft bringen. Dietschi wird nächstes Jahr wieder CBD-Hanf anbauen und bis dahin versuchen, auch andere Bauern auf den Geschmack zu bringen.