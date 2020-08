Lebensmittelinspektorat bemängelt Curry und Chili – vier Betriebe müssen dicht machen

Badewasserinspektorat Nicht nur die Qualität von Esswaren, sondern auch die des Wassers untersucht das kantonale Lebensmittelinspektorat jedes Jahr. Es gibt rund 180 Wasserversorgungen im Kanton, die der Bevölkerung Trinkwasser liefern. 53 davon wurden kontrolliert. Bei 42 gab es Beanstandungen; das ist doch eine relativ hohe Beanstandungsquote von 79 Prozent.

Am häufigsten bemängelten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure dabei das «Selbstkontrollkonzept». Das wird im Bericht der Lebensmittelkontrolle so erklärt: Seit 2017 gilt eine Richtlinie des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches – ein Leitwerk für Trinkwasserversorger. Dieses präzisiere vieles, heisst es – weshalb nach wie vor im Bereich Selbstkontrolle einiges «angepasst oder ergänzt» werden müsse.

Der Bereich Selbstkontrolle führte auch zu Beanstandungen in Hallenbädern und Badis. 43 kontrollpflichtige Bäder gibt es im ganzen Kanton – 13 hat vergangenes Jahr das Trink- und Badewasserinspektorat kontrolliert. Vier von vier Kontrollen in Hallenbäder wurden beanstandet, drei von sechs in Freibädern, und eins von drei in Therapiebädern. Nebst mangelnder Selbstkontrolle – etwa wenn Duschwasser nicht regelmässig kontrolliert wird – war teils auch die Wasserqualität Thema – gerade bei den Badis. Dazu kommt es, wenn zu viel Chlor oder zu viele Harnstoffe im Wasser nachgewiesen werden.

Dafür erhalten Aare, Emme und Burgäschisee im Bericht gute Noten. Die Wasserqualität sei 2019 in allen drei Gewässern «generell gut» gewesen, heisst es. Zu keinem Zeitpunkt musste der Kanton vom Baden abraten.