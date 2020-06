Lärm-Rowdys ungebremst: Test von Lärmdisplay erhält durchzogene Kritik

«Mmmiiiiuumm!» Ein Töff brettert die Strasse hinauf, die aus dem idyllischen Metzerlen-Mariastein im Solothurner Schwarzbubenland Richtung Laufen führt. Die Challstrasse – ein Dorn im Auge einiger Anwohnenden. Genauer gesagt: Der Strassenlärm, der bewusst von Lärm-Rowdys – etwa Motorradfahrerinnen und -fahrern oder Oldtimer-Liebhaberinnen und -liebhabern – verursacht wird. Das Thema wurde deshalb auch schon innerhalb des Gemeinderats diskutiert. Letztes Jahr dann wurde die Gemeinde gar vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) für ein Schweizer Pilotprojekt beigezogen, das früher oder später etwas im Kampf gegen den Strassenlärm beitragen soll.

Wohl eher später, wie es nun beim Einholen eines ersten Fazits bei den Beteiligten klingt.

Kanton ist skeptisch, Bund plant zweite Testphase

Darum ging es beim Projekt: Bei der Challstrasse wurde ein Lärmdisplay aufgestellt. Vergleichbar mit Geschwindigkeitsdisplays, die Fahrende mit einem traurigen Smiley darauf hinweisen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. So hielt das Lärmdisplay in Metzerlen-Mariastein laute Fahrerinnen und Fahrer an, «leiser» zu fahren. Gleichzeitig war ein «Dankeschön» auf der Anzeige zu lesen, wenn keine Grenzwerte überschritten wurden. Zusätzlich wurden Lautstärke und Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen – in der Kombination wollte man so herausfinden, wie sich das Display auf das Fahrverhalten auswirkt. Laut Bericht zum Projekt hat die Anlage zwar zu «zuverlässigen Ergebnissen geführt». Diese zeigen aber: Das Display hat «zu keinem Reduktionseffekt der Geschwindigkeit oder des Lärms geführt». Womöglich gebe es diesen erst, wenn das Display über einen längeren Zeitraum aufgestellt sei, und Fahrende mehr als einmal vorbeifahren.

Diesen Sommer soll es deshalb einen zweiten Versuch geben. Dazu ist vom Bafu zu erfahren, das Pilotprojekt habe nicht die ideale Konstellation gehabt. Den zweiten Versuch wolle man mit neuem Design angehen, welches das Fahrverhalten besser beeinflussen soll.

«Ernüchternd» falle das Fazit des Berichts aus, ist derweil von Seiten Kanton zu erfahren. Rolf Müller, Verantwortlicher Lärmschutz beim Amt für Verkehr und Tiefbau, meint ohnehin: «Solange ein bewusstes und vermeidbares Mass an Lärmproduktion nicht über den Geldbeutel sanktioniert werden kann, wird es wohl immer unvernünftige Fahrzeuglenker geben.»

Nur: Lärm-Rowdys zu blitzen und zu büssen ist mit der aktuellen Gesetzesgrundlage nicht möglich. Laut Müller müsse sich der Gesetzesgeber überlegen, «einfache und kontrollierbare» Lärmobergrenzen einzuführen. Seitens Bafu heisst es zwar, das Display solle sensibilisieren, und nicht bestrafen. Im Vorfeld des Projekts wurde aber auch vermeldet, dass die Testergebnisse allenfalls etwas in den Diskussionen um Gesetzesanpassungen beitragen könnten. Auch heute heisst es, die Situation werde noch überprüft – man stehe aber noch am Anfang und könne noch nichts weiter dazu sagen.