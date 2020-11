Kulturfabrik Kofmehl soll Drive-In für Schnelltests betreiben – weiterer Standort in Olten geplant

Der Kanton Solothurn plant, das Angebot an Teststandorten mit zusätzlichen Standorten für Antigen-Schnelltests zu ergänzen. Die Kulturfabrik Kofmehl wird beauftragt, im Rahmen eines Pilotbetriebs ein niederschwelliges Testzentrum zu betreiben. Ein zusätzliches Zentrum in Olten ist in Planung.