«Krise verträgt keine Experimente» — für Handelskammer stellen neue Initiativen Gefahr dar

In der Ansprache zur 146. Generalversammlung, die am Freitag aufgrund von Corona per Livestream aus der Villa Serdang in Feldbrunnen übertragen wurde, blickte Präsident Hansjörg Stöckli auf ein solides Solothurner Wirtschaftsjahr 2019 zurück. Zwar machte der Industrie die sinkende Auslandsnachfrage zu schaffen, welche aber durch eine intakte Binnenkonjunktur gestützt wurde. Der zehnjährige globale konjunkturelle Aufschwung wurde jedoch mit der Corona-Pandemie schlagartig beendet. Aktuell befindet sich die Weltwirtschaft und die Schweiz in einer tiefen Rezession.

Das Coronavirus habe auch die Solothurner Wirtschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Sowohl der Binnenmarkt als auch die Auslandsnachfrage seien massiv zurückgegangen. Zwar deute aktuell einiges darauf hin, dass die Talsohle mittlerweile durchschritten wurde, die Aussichten bleiben aber verhalten.

Keine Experimente in der Krise

In der Krise verträgt es laut Handelskammer keine Experimente. Deshalb rief Präsident Stöckli dazu auf, die Regierungsinitiative am 27. September klar abzulehnen. Die Vorlage nimmt die Kündigung der Bilateralen in Kauf und setzt damit das mit Abstand wichtigste Vertragsnetz für Schweizer KMU aufs Spiel. Die Initiative gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.

Als grosse Gefahr für die Solothurner KMU wird auch die Konzernverantwortungsinitiative, die am 29. November zur Abstimmung kommt, gesehen. Nicht nur Grosskonzerne, wie es der Titel der Initiative sagt, sondern vor allem auch Schweizer KMU würden bei Annahme in den Sog geraten.

Mit der Annahme der Initiative droht dem Gewerbe und der Industrie ein juristisches Schwarzer Peter-Spiel mit mehr Bürokratie, mehr Überwachung, mehr Einmischung und grösseren Haftungsrisiken.

Neue Vorstandsmitglieder gewählt

Im statutarischen Teil der Generalversammlung wurden Beat Erne (Delegierter Industrie- und Handelsverein Region Olten, Aare Energie AG, Olten), Michel Racine (Synthes GmbH, Zuchwil) und Christian Werner (Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband) neu in den 35-köpfigen Vorstand der Solothurner Handelskammer gewählt.

Demissioniert haben Raimund Baumgartner (CWA Constructions SA/Corp., Olten), Norbert Caspar (Delegierter Industrie- und Handelsverein Region Olten, Aare Energie AG, Olten), Stefan Finckh (Von Roll Schweiz AG, Breitenbach) und Peter Kammer (JOMOS Brandschutz AG, Balsthal).

Nach den ordentlichen Traktanden überbrachte Frau Landammann und Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss das Grusswort der Regierung und es referierte Nationalbankpräsident Thomas J. Jordan über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank im Kontext der Corona-Pandemie. (mtg)