Kommen die Covid-Gelder rechtzeitig? Diese Frage stellt sich das Solothurner Gewerbe momentan

Ein Hauch Déjà-vu schwebt in die Luft, wenn wir diese Zeilen schreiben: Denn Eindrücke von leidenden Eventbranchen, stillstehenden Nachtclubs und leeren Restaurants haben wir schon oft geschildert, die Befürchtungen der Betroffenen ausführlich thematisiert. Wir kommen aber nicht darum herum.

So besuchten wir diese Woche den Messebauer Werner Zysset in seinem Lager in Olten, wo sich Standbaumaterial anhäuft – was sonst in Zeiten von Weihnachtsmärkten kaum der Fall wäre.

Seit März setzt sein Material Staub an: Bloss an einem Event konnte Zysset seine Stände aufbauen, an der Berufsmesse Bim Olten, die «mit Ach und Krach» bewilligt worden sei. Und die Prognosen für das nächste Jahr sind denkbar schlecht: «Ich habe keine Ahnung, was 2021 laufen wird. Fest steht, dass wir vor April wohl keinen Auftrag haben werden. Und wie lange noch? Rettet uns die Impfung?», fragt sich Zysset.

Kommt die Hilfe rechtzeitig?

Angesichts dieser Krisensituation fürchten sich Gewerbevertreter davor, dass die von Bund und Kantonen versprochene Hilfe zu spät kommt. Denn die Härtefallmassnahmen treten erst ab 1. Januar in Kraft. 28,3 Millionen Franken, davon 9,1 aus der Solothurner Kantonskasse, sollen in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen in der Höhe von maximal 100'000 Franken sowie Bürgschaften bis 500'000 Franken an leidende Unternehmen ausgezahlt werden.