Kirchtürme als Fahnenmasten stossen auch im Kanton Solothurn auf heftige Kritik

«Die geäusserte Kritik ist Teil einer offenen Gesprächskultur in der reformierten Kirche», hält Heinz Bichsel auf Anfrage fest. Der Theologe ist Bereichsleiter Ökumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Migration der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Er bedauert, dass «in einem zunehmend säkularisierten Umfeld immer weniger verstanden wird, dass kirchliche Argumente ein biblisch-theologischer Diskussionsbeitrag und keine autoritäre Verlautbarungen sind». Bichsel weist den Vorwurf zurück, dass die Kirche Parteipolitik betreibe: «Sie hat das nie getan und tut dies auch in der gegenwärtigen Situation nicht.» Vielmehr sei die Vermittlung und Diskussion grundlegender Werte in der Gesellschaft ausdrücklich Teil des landeskirchlichen Auftrags.

Mit den 50 bernischen Grossräten, die den offenen Brief «gegen die einseitige Abstimmungspropaganda» unterzeichnet haben, werde man ebenso das Gespräch suchen, wie mit Synodenmitglied Robert Gerber aus Grenchen. Schliesslich verstehe man sich als «Volkskirche, in der verschiedene Meinungen Platz haben sollen».



Wegen des KVI-Engagements habe es «einzelne Kirchenaustritte gegeben», bestätigt Bichsel. Allerdings habe die Berner Kirchenleitung nur beschränkt einen Überblick, da Aus- und Eintritte über die Kirchgemeinden laufen würden. Abgesehen davon sind laut Bichsel durchaus auch «positive Rückmeldungen von verschiedener Seite» gegeben. Zum einen werde «wahrgenommen, dass die Kirche einmal Stellung bezieht». Zum andern sähen sich jene in ihrer Arbeit bestärkt, «die sich zum Teil schon lange in Kirchgemeinden für die weltweite Kirche und internationale Zusammenarbeit engagieren».



«Natürlich muss die Kirche eine Haltung haben», ist auch für Evelyn Borer klar. Sie ist Präsidentin des Synodalrates der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Solothurn (unterer Kantonsteil/Schwarzbubenland) und wurde eben erst zur Präsidentin der schweizerischen Synode für die Jahre 2021/22 gewählt. «Wir vertreten ethisch-moralische Grundsätze. Wer, wenn nicht wir, darf Politik machen?», fragte die Dornacherin jüngst im Interview mit dieser Zeitung rhetorisch. Allerdings hielt sie auch fest: «Es geht nicht, dass der Pfarrer von der Kanzel herab sagt, wie man abstimmen soll. Die Kirche darf nicht bestimmen, wer ein guter Christ ist und wer nicht.» (ums.)