«Kanton will ein Zeichen setzen»: Nach Weihnachten kommt in Solothurn der Teil-Shutdown

Acht Betten. So viele Intensivpflegeplätze sind im Kanton noch frei. Seit Wochen seien die Spitäler aber auch die Spitex am Anschlag berichtete Regierungsrätin Susanne Schaffner am Dienstag vor den Medien. Täglich steigen zudem die Fallzahlen im Kanton weiter an.

«Die bisherigen Massnahmen genügen nicht» – dies auch angesichts der Festtage, an denen mit Ansteckungen im Familien- und Freundeskreis zu rechnen ist. «Der Kanton will jetzt ein Zeichen setzen», so Schaffner.

Das tut er mit folgenden verschärften Massnahmen: