Kanton verkauft Grossteil seiner Alpiq-Aktien an zwei regionale Energieversorger

Dem Kanton Solothurn gehören heute 5,61% der Aktien des Energiekonzerns, was 1'563'520 Aktien entspricht. Zudem hält er ein Aktionärs-Hybriddarlehen in der Höhe von 30 Mio. Franken, welches in naher Zukunft ebenfalls in Aktien umgewandelt werden soll.

Von diesem Paket übernehme die Primeo-Energie 861'429 Aktien sowie das vom Kanton gewährte Aktionärs-Hybriddarlehen, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Regio Energie Solothurn kauft ein Aktienpaket von 331'104 Aktien. Der Verkaufspreis je Aktie beträgt 70 Franken. Die Primeo-Energie beliefert unter anderem die Gemeinden des Schwarzbubenlandes und der Region Olten mit Strom, die Regio Energie Solothurn versorgt die Stadt Solothurn und die umliegenden Gemeinden mit Energie.

«Wichtiger strategischer Schritt»

Die Regio Energie, die für rund 23 Millionen Franken einen Teil des Aktienpakets übernimmt, beteiligt sich damit zu rund einem Prozent am international tätigen Oltner Stromproduzenten. Das Unternehmen spricht in einer Mitteilung von einem «wichtigen strategischen Schritt», denn sie erhalte damit Zugang zu Strom aus Schweizer Wasserkraft. «Die Nachfrage nach Strom aus Wasserkraft dürfte in Zukunft ansteigen, weil die Absicht des Bundes besteht, Kunden in der Grundversorgung ausschliesslich mit Strom aus erneuerbarer Schweizer Produktion zu versorgen.»