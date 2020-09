Kanton Solothurn plant mit Defizit von 24 Millionen – Zukunftsaussichten sind trübe

Eine positive Nachricht zur Entwicklung der Staatsfinanzen gibt es: Die Rechnung für das laufende Jahr wird besser abschliessen als erwartet. Nach heutigem Stand der Dinge dürfte statt dem budgetierten Defizit von gut 10 Millionen eine schwarze Null herauskommen. Bedenkt man, dass die bei der damaligen Budgetierung natürlich nicht voraussehbaren Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Coronapandemie mit rund 22 Millionen zu Buche schlagen dürften, ist das ein ansprechendes Ergebnis. Für das nächste Jahr sieht es dann allerdings schon deutlich schlechter, für die Folgejahre der Finanzplanperiode bis 2024 schon eher zappenduster aus. Ab nächstem Jahr werden die Zahlen wieder rot Der am Dienstag von Finanzdirektor Roland Heim präsentierte Voranschlag 2021 rechnet bei einem Aufwand von 2,3 Milliarden mit einem Defizit von 24,2 Millionen Franken. Operativ würde es zwar noch für einen kleinen Überschuss von gut 3 Millionen reichen, aber da ist der jährliche Abschreiber von 27,3 Millionen für die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse. Unter dem Strich resultiert ein kleines Defizit, obwohl auch 2021 noch einmal mit einer vierfachen Gewinnausschüttung der Nationalbank gerechnet wird, was über 85 Millionen in die Staatskasse spült. Was den Staatshaushalt betrifft, werden aber die Folgen der Coronakrise erst nächstes Jahr so richtig durchschlagen: Man rechnet noch mit Zusatzkosten von 10 Millionen und vor allem mit deutlichen Ausfällen bei den Steuereinnahmen: 25 Millionen bei den juristischen und 16 Millionen bei den natürlichen Personen.

Die Pandemie wird also ein Loch von gut 50 Millionen in die Staatskasse reissen – soweit die effektiven Folgen überhaupt schon absehbar sind. Daneben sind natürlich weiterhin die Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform zu verkraften, und bei den klassischen Kostentreibern wie der Beteiligung an den Spitalbehandlungen wird weiterhin ein Wachstum erwartet. «Die Mehreinnahmen werden leider mehr als kompensiert», so Finanzdirektor Roland Heim. Was das Defizit betrifft, werde 2021 noch «im erträglichen Rahmen» sein, so der Regierungsrat. Da pflichtete ihm am Dienstag auch Susanne Koch Hauser bei, Präsidentin der kantonsrätlichen Finanzkommission (Fiko), die den Regierungsrat üblicherweise mit ehrgeizigeren Vorgaben für das Budget unter Druck setzt. «Ich gehe davon aus, dass das Budget in Anbetracht der Umstände insgesamt eher positiv aufgenommen wird», so Koch. Für einmal hatte die Finanzkommission keine konkreten Vorgaben für den Budgetierungsprozess beschlossen, nachdem der Regierungsrat aufgrund der unsicheren Ausgangslage zur Entwicklung der Pandemie im Frühjahr auch noch keinen Aufgaben- und Finanzplan für 2021–2024 vorgelegt hatte.