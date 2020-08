Kanton Solothurn nimmt zum ersten Mal an den Digitaltagen

Erstmals nimmt der Kanton Solothurn an den Schweizer Digitaltagen teil. Am 3. November 2020 bieten die Standorte Grenchen, Olten und Solothurn attraktive Erlebnisse, Workshops, Kurse und Diskussionsplattformen. «Wir wollen mit unserer Teilnahme aufzeigen, dass der Standort Kanton Solothurn in der Digitalisierung am Puls der Zeit ist», wird Sarah Koch, Leiterin der kantonalen Wirtschaftsförderung in einer Mitteilung zitiert.