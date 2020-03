Kampf gegen Corona-Virus: Neue Kampagne macht Schüler zum «Seifenboss»

Auch im Kanton Solothurn haben Bevölkerung, Institutionen, Schulen und Unternehmen Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus. «Die Erfahrungen des Sonderstabes Corona zeigen deutlich: Es ist eine Verunsicherung spürbar, die meisten Leute reagieren jedoch besonnen, professionell und verhältnismässig», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Informationen auf der Website des Kantons würden rege genutzt, die eigens installierte Hotline konnte vor allem zu Beginn sehr viele Fragen beantworten. Bis und mit Sonntag gingen 622 Anrufe ein.

Personen mit Husten und Fieber, bei denen also ein Verdacht auf das Corona-Virus besteht, werden nicht mehr automatisch getestet, informierten die Behörden am Montagnachmittag an einer Pressekonferenz. Sie sollten einfach zuhause bleiben und sich erholen. Nur Personen, die zu den Risikogruppen gehörten, sollen künftig noch einem Corona-Test unterzogen werden. Die Kontaktabklärungen würden neu nur noch in einem engen Rahmen durchgeführt, informierte Kantonsarzt Lukas Fenner.

Am Freitag wurde der erste Solothurner Corona-Fall gemeldet. Die Zahl hat sich bis jetzt nicht verändert. Die Verdachtsfälle werden künftig nicht mehr kommuniziert. Dies weil keine Meldepflicht gegenüber dem Bund bestehe. Neu spricht man zudem nicht mehr von Quarantäne, sondern von Selbstquarantäne.

Händewaschen vermitteln

Am Montag wurde die neue Kampagne #Seifenboss vorgestellt. Der Kanton Solothurn stellt damit ab sofort Informationsmaterial für Schulen, Kitas, Eltern und andere interessierte Kreise zur Verfügung. «Die Kampagne vermittelt das richtige Händewaschen auf spielerische Art und Weise», so der Kanton. Die zentrale Botschaft der Kampagne ist: «Händewaschen mit Seife und Wasser spielt eine entscheidende Rolle. Wer sich die Hände richtig wäscht, darf sich Seifenboss nennen.»

Im Kanton Solothurn gilt nach wie vor: Der Unterricht findet statt. Das BAG empfiehlt zum jetzigen Zeitpunkt dringend, Schulen grundsätzlich nicht zu schliessen. Unter anderem auch, weil Schulschliessungen häufig zu einer erhöhten Durchmischung der Generationen führen, da die Kinder oft von den Grosseltern betreut werden müssten.

Gefährdete Personen schützen

Seit dem Wochenende steht der Schutz besonders gefährdeter Menschen im Zentrum der Strategie zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie. Mit neuen Empfehlungen für die Gesamtbevölkerung und die Arbeitswelt will der Bundesrat eine grössere Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) verhindern oder verlangsamen. In seiner weiterentwickelten Strategie rückt er den Schutz der Gesundheit von besonders gefährdeten Personen ins Zentrum. Dies mit dem Ziel, schwere Erkrankungsfälle und Todesfälle sowie eine Überlastung der Gesundheitseinrichtungen zu verhindern.

Im Kanton Solothurn sind die Verantwortlichen schon länger mit den Alters- und Pflegeheimen in Kontakt. Als Hilfestellungen bietet der Kanton nebst dem direkten Kontakt mit Fachleuten Informationen an für den Umgang mit COVID-19. Des Weiteren wurden in Zusammenarbeit mit den Heimverantwortlichen Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass in einer Altersinstitution das Virus ausbrechen und sich ausbreiten sollte. Betont wird, dass der Kanton den Alters- und Pflegeheimen nicht den Kontakt zwischen Bewohnern und Auswärtigen untersagt. (sks/szr)