Jetzt äussert sich Kimberly-Clark Länderchef zum Verkauf: «Das alles geht mir sehr nahe»

Hugo ter Braak durchlebt bewegte Tage. Erst am letzten Donnerstag vor einer Woche hat er seinen Mitarbeitenden in Niederbipp unterbreitet, dass ihr Arbeitgeber, der US-Hygieneartikelhersteller Kimberly-Clark, die Produktionsstätte im Oberaargau (hier wird vor allem Toilettenpapier produziert) zu verkaufen gedenkt. Oder, falls das nicht gelingt, per Ende April 2021 schliesst. Derweil laufen die Verkaufsgespräche auf Hochtouren. Wir konnten den Länderchef Schweiz/Österreich des US-Konzerns per Videoanruf interviewen.

Kimberly-Clark will die Herstellungsabläufe effizienter gestalten. Was geht in Norditalien effizienter als in der Schweiz?

Man darf das nicht auf der Mikroebene anschauen. Es geht nicht um Niederbipp gegen Norditalien. Wir haben die Produktionsstrukturen in ganz Westeuropa überprüft und wir kamen zum Schluss, dass es am meisten Sinn macht, wenn wir Hakle künftig in Romagnano produzieren und Kleenex in England. Wir sind der Meinung, dass wir unsere Marken so am besten weiterentwickeln und die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen können.