Jacky Schmutz war es nach seiner Krebs-OP wichtig, der Gleiche zu bleiben

Am 18. Juni feiert Jacky (Ueli) Schmutz seinen 75. Geburtstag. Dazu hat er viele Musiker-Freunde und natürlich das Publikum eingeladen, in der Mühle Hunziken eine Rock’n’Roll-Party zu feiern. Jacky hat den Konzertabend selbst organisiert. «Alle Musikerfreunde, die ich anfragte, haben zugesagt», sagt Schmutz zuhause in seinem Wohnzimmer im Haus in Obergerlafingen sitzend. Das «Auf einen Kaffee mit…»-Gespräch fand am 11. März statt. Corona war schon Thema, die Schulen und Gaststätten aber noch nicht geschlossen.

Beim Eintreten in Schmutz‘ Haus geben wir uns die Hand nicht – es ist noch ziemlich gewöhnungsbedürftig – und Schmutz sagt, dass er sein Desinfektionsmittel immer zur Hand habe. «Dies aber nicht erst, seit diesem Virus», betont er. Seit er vor zehn Jahren an Speiseröhrenkrebs erkrankte, muss er sowieso auf sein Immunsystem aufpassen, obwohl er inzwischen als geheilt gilt. Seine Frau, die als Podologin selbstständig arbeitet, mahnte ihn immer mal wieder aufzupassen – inzwischen muss sie das nicht mehr. Schmutz hat sein Leben angepasst.

«Es freut mich sehr, dass alle meine Musikerkollegen und –Kolleginnen zum Geburtstagsfest kommen», sagt er, obwohl man heute nicht mehr so ganz sicher sein kann, ob dieser Anlass denn auch tatsächlich wie geplant durchgeführt werden kann. Er zählt ein paar Kollegen auf, die mit dabei sein sollen: «Nico Brina, Marc Anderegg, Ursula Hotz, Jimi Hofer und andere.» Jacky spendet den Erlös aus den CD-Verkäufen dieses Abends an die Kenyan Children Help. Das hebt er besonders hervor. «Die Schweizerin Annedore Biberstein sorgt sich im Kenia um über 300 Waisenkinder. Der Verein Kenyan Children Help wird am Konzertabend ebenfalls anwesend sein und über das Projekt Informieren.»