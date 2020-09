Isolation missachtet: Grenchner Partygängerin wurde zurecht angezeigt

Am 27. Juni 2020 hielt sich eine 21-jährige Frau trotz einem positiven Corona-Befund und einer bis am 1.Juli 2020 angeordneten Isolation an zwei Partys in Grenchen auf – unter anderem im Parktheater. 280 Personen mussten daraufhin in Quarantäne, eine Person wurde nach dem Wochenende positiv getestet.

Nach dem Vorfall reichte der Rechtsdienst des Departements des Innern bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Frau ein. Im Anschluss daran leitete deren Rechtsanwalt ein Aufsichtsbeschwerdeverfahren beim Departement des Innern ein: Darin machte er geltend, dass seine Mandantin am Telefon Fehlinformationen vom Contact Tracing-Team erhalten haben soll.