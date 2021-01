Infoline bringt Telefonnetz der Verwaltung zum einstürzen — alle Impftermine für die erste Woche sind vergeben

Im Impfzentrum in der Rythalle Solothurn liessen sich an den beiden ersten Tagen 343 Personen gegen Covid-19 impfen, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Bis Samstagabend werden es 1’100 Impfungen sein.

Alle Termine für diese Woche seien bereits vergeben. Berücksichtigt werden dabei, wie in der Impfstrategie des Bundes vorgesehen, Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatientinnen und Patienten mit Attest.

Parallel zu den Impfungen in der Rythalle seien seit Montag bis zu acht mobile Impfteams im ganzen Kanton im Einsatz und versorgen vor Ort die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. Bis Ende Woche werden so 1’200 besonders gefährdete Menschen geimpft werden können. Der grösste Teil der Impfungen gehe in dieser ersten Phase somit in die Alters- und Pflegeheime, da diese von der Pandemie am stärksten betroffen seien, so die Staatskanzlei weiter.

Die Infoline, über welche man einen Termin im Impfzentrum in der Rythalle reservieren könne, war dem grossen Interesse der Bevölkerung leider nicht immer gewachsen. Zeitweise versuchten gleichzeitig gegen 10'000 Leute gleichzeitig die Infoline zu erreichen, weshalb diese zusammenbrach. In der Folge war die ganze Kantonale Verwaltung zeitweise nicht mehr erreichbar.

Kanton und Netzbetreiber überarbeiten nun das System und schaffen weitere technische Voraussetzungen, für einen reibungsloseren Betrieb. Das System werde deshalb überprüft und die Infoline 032 627 74 11 am Mittwoch vom Netz genommen.

Die Infoline sei voraussichtlich ab Donnerstag wieder in Betrieb. Der Impfbetrieb in der Rythalle sei von dieser Unterbrechung nicht betroffen. Die telefonische Erreichbarkeit der Kantonalen Verwaltung sei am Mittwoch wieder gewährleistet. (sks)