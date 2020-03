In der Nacht gesperrt: Vier Tunnel auf A5 müssen geprüft werden

Die neuen Betriebs- und Sicherheitsanlagen in den Tunneln Birchi, Spitalhof, Lüsslingen und Witi müssen geprüft werden. Während diesen Arbeiten müssen die Tunnel aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, teilt das Bundesamt für Strassen ASTRA mit. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, finden die Test nachts statt.

Sperrung Tunnel Birchi

Montag, 9. März auf Dienstag, 10. März 2020, 21.30 Uhr bis 5 Uhr

Dienstag, 10. März auf Mittwoch, 11. März 2020, 21.30 Uhr bis 5 Uhr

Sperrung Tunnel Spitalhof und Lüsslingen

Mittwoch, 11. März bis Freitag, 13. März 2020, jeweils 21.30 Uhr bis 5 Uhr

Montag, 16. März bis Mittwoch, 18. März 2020, jeweils 21.30 Uhr bis 5 Uhr

Sperrung Tunnel Witi

Mittwoch, 18.März bis Freitag, 20. März 2029, jeweils 21.30 Uhr bis 5 Uhr

Während diesen Zeiten wird der Verkehr über das kantonale Strassennetz geleitet. Entsprechende Signalisationen werden gestellt. Tagsüber sind die Tunnel normal befahrbar. (mgt)