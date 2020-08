In den 80ern wurden die Kirschen noch im August geerntet

Die strengste Phase der Kirschenernte: Im Schwarzbubenland auf dem Stollenhäuserhof in Gempen kommt Bauer Peter Vögtli kaum nach mit dem Umstellen der Leitern, damit die Pflückerinnen und Pflücker die Früchte von den Hochstammbäumen holen können. Das mit den Leitern mag ja stimmen, denken Sie vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser, aber die Kirschensaison ist doch längst abgeschlossen. Seit vielen Jahren ist das tatsächlich so. Doch damals, am Donnerstag, 7.August 1980, als dieses Bild aufgenommen wurde, sprach man im Schwarzbubenland und Baselbiet sogar erst von der mittleren Ernte. «Diese Zeiten sind längst vorbei», sagt Monika Vögtli vom Stollenhäuserhof in Gempen; sie gehört zur bereits elften Generation Vögtli auf diesem Hof. In der Regel sei die «Chirsi»-Ernte Mitte Juli abgeschlossen.