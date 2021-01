Impftermine können im Kanton Solothurn jetzt auch online gebucht werden

Nachdem in der Startphase nur telefonisch ein Termin vereinbart werden konnte und das für einigen Ärger sorgte, können nun ab Donnerstagabend (18 Uhr) die Termine für die Covid-19-Impfung in den Impfzentren Solothurn, Olten und Breitenbach neu auch online gebucht werden.

Die Covid-19-Impfungen im Kanton Solothurn verlaufen laut Kanton nach Plan. In den ersten 9 Impftagen wurden insgesamt 5560 Personen geimpft und in 38 von 49 Alters- und Pflegeheimen konnte die erste Impfung durchgeführt werden.

Impfstart in den in den beiden Impfzentren Olten und Breitenbach ist am 8. Februar 2021. Der Kanton Solothurn setzt dafür die vom Bund entwickelte Anwendung ein.