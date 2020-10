Hübsch — aber aggressiv und unerwünscht: Nilgänse werden zunehmend entlang der Aare gesichtet

Sie wurden einst als Ziervögel gehalten und sehen wirklich schön aus. Die Rede ist von den aus Afrika stammenden Nilgänsen, die sich auch in der Region längs der Wasserläufe niedergelassen haben. Auch diese Zeitung publizierte unlängst einen Schnappschuss mit Nilgänsen in der Witi zwischen Grenchen und Solothurn.

Viele Leserinnen und Lesern dürften über das Bild der Gänsefamilie entzückt gewesen sein. Doch Achtung: Die Nilgänse können bei den Menschen zwar einen «Jööö-wie hübsch»-Effekt auslösen, aber andererseits sind sie Eindringlinge in die einheimische Vogelwelt.

Gemäss der Schweizerischen Vogelwarte Sempach wurde die Nilgans als Ziervogel bereits im 18. Jahrhundert in Europa eingeführt, wo bei es schon bald Flüchtlinge aus der Gefangenschaft gab. Seit den 1970er-Jahren breitete sich die Nilgans aus Belgien und den Niederlanden dem Rhein entlang über grosse Teile West- und Mitteleuropas bis in die Schweiz aus.

Vorkommen gibt es bei Basel, am Oberrhein, aber auch an den Juraseen und den Seen im Mittelland. Entlang der Aare sind sie zwischen Grenchen und Solothurn nachgewiesen worden. In diesem Sommer wurde ein Paar mit Nachwuchs mehrmals zwischen dem Fischerhaus Grenchen und der Autobahnbrücke der A5 gesichtet.

Erste Sichtung im Kanton vor sieben Jahren

Nach Auskunft von Mark Struch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des kantonalen Amtes für Wald, Jagd und Fischerei, tauchten die ersten Nilgänse vor rund sieben Jahren im Kanton Solothurn auf. Auf die Frage, ob die Bestände reguliert werden müssen, kommt von Mark Struch ein deutliches Jawohl: «Nilgänse sind aus Gehegen entflohene oder illegal ausgewilderte nicht einheimische Wildtiere und werden im Sinne des Artenschutzes für einheimische Wildtiere in der freien Wildbahn nicht geduldet.»

Tatsächlich ist diese Gans mit ihrem hübschen Gefieder in Brauntönen eine aggressive Art gegenüber anderen Vogelarten. Die Nilgänse konkurrenzieren einheimische Wildvögel in ihren Habitaten. Sie sind nicht wählerisch bei ihren Brutorten, die sich sowohl am Boden oder in Baumhöhlen befinden können. Nicht selten vertreiben sie andere Vögel aus ihren Nestern und legen dort ihre eigenen Eier hinein.

Allein durch ihre Grösse (Länge bis 73 cm, Spannweite bis 154 cm) und ihr Gewicht (bis über 2 kg) ist die Nilgans vielen anderen Vogelarten überlegen. Hinzu kommt ihr angriffiges Verhalten. Mark Struch bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt, dass an Orten, wo die Nilgänse vorkommen, kaum noch andere Vögel leben und brüten können.