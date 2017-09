Die Regeln, die auch an umliegenden Schulen Thema sind, seien zudem an einem Elternabend vorgestellt worden. «Weder für Schüler, Eltern noch Lehrer waren sie ein Problem.» Zwar stünden mögliche Sanktionen drauf. Für Schori geht es aber, wie erwähnt, in erster Linie darum, Regeln und Kleidungsweise zur Diskussion zu stellen.

«Das Messband geht nicht»

Kleidung zur Diskussion stellen: Damit reagieren die Solothurner Schulen so, wie es auch andere Schulleiter empfehlen. Adrian van der Floe etwa. Er ist an der Oberstufe Wasseramt Ost tätig und Präsident des kantonalen Schulleiterverbandes. An seinen Schulstandorten gibt es keine Kleiderregeln. «Mit dem Messband zu kommen, geht nicht», sagt er.

Dies bedeute aber nicht, dass zu dürftige Kleidung nicht auch einmal thematisiert werde. «Wenn ein Lehrer das Gefühl hat, dass die Kleider nicht angemessen sind, soll sie es mit den Schülern oder den Eltern besprechen und thematisieren, dass eine solche Kleidung beim Schnuppern nicht geht. Geregelt worden seien einzig einmal Kopfbedeckungen im Unterricht. Es habe mit Anstand zu tun, dass man sein Gesicht zeige, so van der Floe.

Andreas Walter, Chef des kantonalen Volksschulamtes, warnt davor, bei Kleidern gleich reglementarisches Geschütz aufzufahren. «Es geht um Regeln des Zusammenlebens.» Walter schlägt vor, zu thematisieren, dass Schüler mit dem, was sie anziehen auch ein Bild von sich abgeben. «Wie will ich wahrgenommen werden? Und wie gehe ich in eine Bewerbungssituation?», seien Fragen, die diskutiert werden könnten.

Klar ist: Dort, wo Kleiderordnungen über die Diskussion hinausgehen und zu richtigen Regeln werden, wird es heikel. «Schulen begeben sich damit auf ein juristisches Minenfeld», schreibt Peter Hofmann. Er ist nicht nur Primarlehrer, sondern auch Jurist und betreibt das Büro «Fachstelle Schulrecht». «Die Kleidung ist Teil des individuellen Ausdrucks und fällt somit unter den Schutz der persönlichen Freiheit der Bundesverfassung. Für ihre Kleidung sind in erster Linie die Schülerinnen und Schüler selbst oder deren Eltern zuständig.» Das bedeute konkret, «dass der Schule kein Weisungsrecht über Kleidung, Schminke oder Haartracht zusteht».

Ausnahmen gebe es aber durchaus: Im Turn- oder Werkunterricht dürfen Lehrer eine passende Kleidung verlangen. Und auch diskriminierende, gewaltverherrlichende oder rassistische Aufdrucke auf Kleidern dürfen aus dem Schulzimmer verbannt werden.

Gänzlich verboten sind laut Hofmann Weisungen wie sie etwa auf dem Solothurner Flyer stehen, nämlich Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken, um sich umzuziehen. «Auch die teilweise verbreitete Praxis, locker gekleidete Mädchen und Knaben zu zwingen, ein XL-Shirt überzuziehen, ist rechtswidrig und stellt einen pädagogischen Tiefflug dar», hat Hofmann unlängst in einem Bericht festgehalten.

Eher Kopftuch als Hotpants im Fokus

So oder so: «Kleiderregeln sind kein brennendes Thema mehr an den Schulen», sagt Schulleiter Adrian van der Floe. «Die Schulen haben dies im Griff.» Nicht zuletzt hänge dies mit der Mode zusammen. «Die Kleidermode in den 90er-Jahren war ganz anders. Die Knaben hatten die Hosen weit unten.» So sieht es auch Schuljurist Peter Hofmann. «Die Mode hat sich geändert. Sie ist heute etwas zugeknöpfter», sagt er.

In diversen Kantonen gebe es die Versuche, Kleidervorschriften im Gesetz zu verankern und somit eine Rechtsgrundlage für Verbote zu schaffen. Dies, so Hofmann, habe oft aber nicht mit zu knapper Kleidung zu tun. «Meist zielt dies aufs Kopftuch.»