Hotel Weissenstein hat Betrieb heruntergefahren und «eingewintert»

Was bedeutet die Schliessung für den Betrieb, für die Mitarbeitenden?

Gabriela Krummenacher: Diese Krise wird für die gesamte Wirtschaft enorme Auswirkungen haben und trifft uns in der Gastronomie und Hotellerie natürlich ebenfalls hart. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste geht aber zu jedem Zeitpunkt vor, weshalb wir uns an die Weisungen des Bundesrates halten. Unsere Mitarbeiter bleiben somit seit dem 16.März zu Hause, so lange das Hotel geschlossen bleibt.

Gibt es noch Arbeit auf dem Berg? Oder gibt es etwa Home-Office-Möglichkeiten?

Wir mussten aufgrund der aktuellen Situation Kurzarbeit anmelden. Für Auskünfte per Telefon und E-Mail stehen wir zur Verfügung. Die Mehrheit unserer Mitarbeiter stellt sich zudem zur Verfügung um Freiwilligenarbeit zu leisten. Wir stehen mit diversen Organisationen in der Umgebung in Kontakt und vermitteln so unsere Mitarbeiter. Unser operatives Team konnte bereits vor Bundesbeschluss am 13. März viel Vorarbeit leisten im Hinblick auf die temporäre Schliessung.