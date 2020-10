Hospitalisierungszahlen steigen — daher bleibt der Kanton Solothurn strenger als der Bund

Die Solothurner Regierung hat bereits am Montag strengere Regeln erlassen, am Mittwoch doppelte der Bundesrat nach: Auch in gewissen Aussenbereichen wie an Wochenmärkten muss eine Gesichtsmaske getragen werden, Tanzlokale müssen schliessen, und an Festen im Familien- und Freundeskreis sind nur noch zehn Personen erlaubt. Dies ist nur ein Teil der Massnahmen, die seit heute zusätzlich in Kraft sind.

Trotz dieser Verschärfungen auf Bundesebene ist das Regime im Kanton, das die Regierung am Montag bekannt gegeben hat, in einigen Punkten strenger. So gilt im Solothurnischen zusätzlich eine Maskenpflicht bei gewerbsmässigen Personentransporten, ein Verbot von Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum, und ein Verbot von Veranstaltungen mit über 30 Personen.