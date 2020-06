Homeoffice während der Coronakrise: Zukunft oder nur Krisenbewältigung?

Während der Coronakrise standen einige Büroräume fast leer. So viel Personal wie möglich im Homeoffice, lauteten die Empfehlungen des Bundesrates. Die Umfrage bei verschiedenen Unternehmen im Kanton Solothurn zeigt: Je nach Job, bewährt sich das Homeoffice. Organisatorisch gesehen war die Umstellung jedoch nicht für alle einfach. Bei vielen Unternehmen wurde schon vorher Homeoffice angeboten. Für diese war die grössere Herausforderung der Ausbau des Fernzugriffs. Umdenken mussten die Unternehmen in Bezug auf Datenschutz und dort, wo direkter Kundenkontakt wichtig ist. Zudem: Seit den Lockerungen des Bundesrates ist in vielen Unternehmen wieder Normalbetrieb. Homeoffice bleibt aber ein Thema.

So die Kantonalverwaltung: Die Coronapandemie sei in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Mitarbeiter des Kantons gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Auch wenn bereits vor der Krise Homeoffice praktiziert wurde, sei von Seiten der IT einiges an Zusatzeffort und Kreativität gefordert gewesen.

Gestiegen sei die Anzahl von Personal im Homeoffice in den Monaten März und April. Zum Peak (5. April) waren 446 Mitarbeiter wegen Zugehörigkeit zur Risikogruppe oder Selbstisolation im Homeoffice. Aktuell seien es noch 59.