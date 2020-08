Hier lassen sich zwei der wichtigsten Schweizer Maler einmal ganz anders erleben

Die grossen Zwei der Schweizer Kunst einmal ganz anders, ganz gross erleben? Eintauchen in ein Bilder- und Farbenmeer, untermalt mit Musik? Solches ist derzeit möglich auf dem Attisholz-Areal, in der neu renovierten Kiesofenhalle. Dem grössten Gebäude auf dem gesamten Gelände. Es sollte etwas Spektakuläres sein, welches die Dimension dieser neuen Eventhalle richtig in Szene setzt und dennoch etwas, womit man die derzeit herrschenden Corona-Auflagen einhalten kann. Das sagte sich Harry Kunz, Geschäftsführer der Up Events!, per Mandat für die Vermarktung der neuen Halle zuständig, die – wie das gesamte Attisholz-Gelände – im Besitz der Halter Immobilien AG steht.

Zum Einstieg in die Spielzeit 2020/21 präsentiert das Sinfonieorchester Biel Solothurn ein vielfältiges Programm mit mehr als einem Dutzend Sommerkonzerten. Mit dem ersten Konzert widmet sich das Orchester seinem Motto «Crossover», dem Überschreiten der vermeintlichen Grenzen zwischen «ernster» Musik und der Pop-Kultur. Das Orchester gastiert gemeinsam mit der Berner Mundart-Band Kummerbuben und der Opernsängerin Stephanie Szanto in der stimmungsvollen Arena auf dem Attisholz-Areal in Riedholz. Das Konzert findet am 14. August um 20.30 Uhr statt. Konzertkarten für können nur online gekauft werden unter www.tobs.ch . (mgt)

45 Minuten dauert die Farbenshow, in der die wichtigsten Werke der beiden Künstler ganz neu zu erleben sind. Riesig werden die bekannten Frauen-Gemälde Hodlers oder seine Landschaften, die übrigens teils in echt im Solothurner Kunstmuseum zu sehen sind, an die Wände oder die Decke projiziert. Oder Paul Klees Farbenwelten, die scheinbar in einer weiteren Dimension in Rhythmus und Bewegung geraten. Begleitet werden die Shows mit Musik von Brahms bis Gershwin, dazu gibt es kurze Textsequenzen, in denen kunsthistorische Eckpunkte dargelegt werden.

Ein völlig neues Erlebnis also mit zwei Klassikern der Schweizer Kunst und damit eine neue Möglichkeit, weniger Kunstinteressierten einen Zugang zu verschaffen. Moderne Künstler wie Pipilotti Rist setzen solche raumgreifende und immersive Kunst schon länger ein. Die Show ist corona-regelkonform. Das bedeutet, dass in der Riesenhalle, in der eigentlich gut 2500 Personen Platz finden würden, pro Show 100 Personen Einlass bekommen.