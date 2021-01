«Für mich hat sich nicht viel verändert»: Sie moderiert die vielen Gespräche, Podiums und Diskussionen

Monika Schärer, die Moderatorin hat - trotz «Filmtage zuhause» - derzeit eine grosse Aufgabe in Solothurn. Sie moderiert online die vielen Gespräche, Podiums und Diskussionen über Film für Filmemacher, Gäste und Publikum. «Für mich hat sich eigentlich nicht vieles verändert», sagt sie. «Ausser, dass ich an diesen Filmtagen nicht in einem grossen Saal stehen kann und vor bis zu 900 Personen spreche.»

«Mittlerweile haben wir uns schon etwas an diese online-basierte Arbeitsweise gewöhnt» sagt sie und erinnert sich an den ersten Lockdown im Frühling 2020, wo sie den internationalen Tanzevent Steps via Bildschirm moderieren musste. «Das war sehr anstrengend. Diese Online-Filmtage empfinde ich nun gar nicht so».

Sie führt dies auf das technische Wissen zurück, das sich in der Zwischenzeit alle Beteiligten angeeignet haben. «Wichtig ist aber, dass auf die Kommunikation untereinander geachtet wird. Man hat gelernt, sich besser zuzuhören, den andern ausreden zu lassen», meint Schärer. «Die Lösung, die man jetzt hier für die Filmtage gefunden hat und dass sie überhaupt stattfinden, ist ein Glück für alle».