Für Lauf-App und Spirituose: Solothurner KMU räumen zwischen 14'000 und 26'000 Franken ab

Und so ist die Rangierung der ersten Unterstützungsrunde von «Support your Hero», wie aus einer Medienmitteilung vom Mittwoch hervorgeht:

«Unsere Idee, ein Crowdfunding zu veranstalten, ohne dass die Bevölkerung ihr eigenes Portemonnaie hervor nehmen muss, hat funktioniert», freut sich Local Hero Mitgründer Nik Eugster. «Es wäre uns schwer gefallen, einen Sieger für die von der BKW zur Verfügung gestellten 100‘000 Franken zu küren. Es gab so viele kreative Ideen.»

«Support Your Hero» unterstützt KMU bei der Bewältigung der momentanen Krise durch die Finanzierung kreativer und nachhaltiger Projekte. Nach dem Grundsatz «Die Wirtschaft hilft der Wirtschaft» lancierte die Plattform Local Hero vor zwei Wochen die erste Unterstützungsrunde von «Support Your Hero», welche sich an KMU aus den Regionen Bern und Solothurn richtet. Diese wurde mit 100‘000 Franken vom Berner Energie- und Infrastrukturkonzern BKW unterstützt.

Die unterstützen Projekte werden in den kommenden Monaten von Local Hero und der BKW kommunikativ begleitet. Zudem suchen die Macher von Local Hero nach Partnern für weitere Unterstützungsrunden im Rahmen von «Support Your Hero». (mgt)