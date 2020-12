Für die kommende Amtszeit des Kuratoriums für Kulturförderung werden neue Mitglieder gesucht

Im Sommer 2021 ende die laufende Legislaturperiode des Kantonalen Kuratoriums für Kulturförderung, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Der Solothurner Regierungsrat werde die Mitglieder des Kuratoriums für Kulturförderung deshalb für die kommende Legislaturperiode 2021-2025 neu wählen.

Neben den bisherigen Mitgliedern, die wieder antreten, werden 13 frei werdende Sitze öffentlich ausgeschrieben. Diese 13 Sitze verteilen sich auf fünf der sechs Fachkommissionen: Bildende Kunst und Architektur, Literatur, Musik, Theater und Tanz sowie Kulturpflege (Brauchtum/Geschichte/ Wissenschaften).

Für die anspruchsvolle Aufgabe im Kuratorium werden engagierte Persönlichkeiten gesucht, die im Kanton Solothurn leben oder einen engen Bezug zum Kanton haben und die über vertiefte Kenntnisse der Kunst- beziehungsweise Kulturszene in einem der Fachbereiche verfügen, so die Staatskanzlei weiter. Das Kantonale Kuratorium für Kulturförderung sei im Auftrag des Regierungsrates tätig. Es unterstütze ihn als Fachgremium bei der Förderung, Unterstützung und Vermittlung des zeitgenössischen kantonalen Kunst- und Kulturschaffens und setze sich für die Pflege der kulturellen Traditionen und des kulturellen Austausches ein. Ausserdem verfolge das Kuratorium die kulturellen und künstlerischen Entwicklungen der Kultur- und Kunstschaffenden des Kantons Solothurn. Die Mitarbeit im Kuratorium sei ehrenamtlich und in der Regel auf eine Amtszeit von acht Jahren beschränkt.

Interessierte können sich bis zum 22. Januar 2021 bei der Geschäftsstelle des Kuratoriums melden. Wahlbehörde des Kuratoriums sei der Regierungsrat des Kantons Solothurn. Die Amtsperiode 2021/2025 beginne am 1. August 2021. (sks)