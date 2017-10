Diesen Frühling veröffentlichte die 53-jährige Claudia Pfleger ein Buch über die Geschichte ihrer 25-jährigen Tochter Céline. Diese ist seit Einnahme der Antibaby-Pille «Yasmin» schwerstbehindert. Medien in der ganzen Schweiz berichteten über diesen Fall. Das Misstrauen gegenüber Hormon-Präparaten wächst – wohl auch wegen der damaligen Berichterstattung, so Melanie Grütter von der Jura Apotheke Dulliken, die auch Präsidentin des Apothekervereins des Kanton Solothurn ist.

«Einerseits merken wir das im Gespräch mit den Kundinnen», erklärt Grütter. Diese würden vermehrt erklären, dass sie auf keinen Fall hormonell verhüten wollen. «Dass Hormonelle Verhütungsmittel kritischer beäugt werden, zeigt sich auch in den Verkaufszahlen», berichtet die Präsidentin des Apothekervereins des Kantons Solothurn weiter. So sei die Anzahl verkaufter Pillen-Packungen in den letzten fünf Jahren um rund 20 Prozent gesunken. Sie könne zwar nur von der Dulliker Jura-Apotheke reden. Die Präsidentin des Solothurner Apothekerverbandes kann sich aber vorstellen, dass die Situation im ganzen Kanton ähnlich aussieht.