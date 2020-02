Fasnacht im Kanton Solothurn: Das sind die kreativsten Gruppen-Kostüme unserer Leser

prev next

Die Fasnacht im Kanton Solothurn ist vorüber – doch wir schwelgen noch ein bisschen in den Erinnerungen an die fünfte Jahreszeit! Wir riefen unsere Leserinnen und Leser dazu auf, uns Fotos ihrer Fasnachts-Kostüme zu schicken. Dieses Jahr suchten wir nach den besten Gruppen-Verkleidungen – die Einsendungen sehen Sie in der Galerie oben.