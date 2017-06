Wie immer wurde die Örtlichkeit mit immensem Aufwand für den Grossanlass hergerichtet: Bühnen, Laufstege – «Brücken» – und Projektionen machten aus der nüchternen Sportstätte einen Ort, an dem die Schülerinnen und Schüler stilvoll verabschiedet werden konnten. Umrahmt wurde die Feier mit viel Musik: Die Kanti Big Band und ein A-Cappella-Ensemble gaben dem Anlass einen feierlichen Rahmen. Als Vorspann der Feier liefen interessante Kurzfilm-Projekte aus dem Theaterfreikurs der FMS-Klassen.

Die Maturarede(n) wurde(n) von den Maturandinnen und Maturanden in Form eines Poetry Slams selbst gehalten. In einem Workshop mit dem Slam Poeten Kilian Ziegler erarbeiteten Louisa Ambühl, Nisha Blattner, Annina Enocari, Oliver Ingold, Carole Kaiser, Sibille Keune und Hannah Tscharland eigene Texte, die Sie den Besucherinnen und Besuchern in überzeugender Manier vortrugen.

Die Konrektorin Christina Tardo-Styner sowie die Konrektoren Peter Berger, Reto Stampfli und Dieter Müller überreichten insgesamt 274 Maturitätszeugnisse. Im Anschluss an die Übergabe konnten einige Schülerinnen und Schüler Ehrungen und Sonderpreise für ihre ausgezeichneten Leistungen entgegennehmen. Nach der Feier bot der traditionelle Apéro die Möglichkeit, auf die vergangene Schulzeit und auf zukünftige «Brücken» anzustossen. (mgt)

Sprachliche Schwerpunktfächer (Latein, Spanisch, Italienisch, Englisch):

Klasse L13a: Bur Laura, Lommiswil; Della Balda Vivien, Biberist; Dietrich Sonja, Wiedlisbach; Graziano Tanja Cira, Bellach; Jeker Natascha, Luterbach; Just Alexandra, Schnottwil; Köhli Belinda, Bettlach; Kronenberg Leonie, Langendorf; Landi Antonia, Attiswil; Lüthi Sara Maria, Oekingen; Ramalingam Anjali, Etziken; Walter Jessica Gabriella, Oensingen.

Klasse L13c: Bilecen Eren, Bettlach; Bortignon Valeria, Obergerlafingen; Dunkel Annika, Feldbrunnen; Hylaj Shahire, Wiedlisbach; Kaufmann Robin, Riedholz; Kiener Ann, Oberdorf SO; Kley Marijke, Derendingen; Kononenko-Sarleti Darya, Subingen; Leuenberger Jana, Schnottwil; Leuenberger Nicola, Solothurn; Lischer Annalena, Hessigkofen; Lüthi Nora, Subingen; Müller Victoria Anastasia, Grenchen; Poorghadiri Sepinud, Subingen; Ranfaldi Laura, Zuchwil; Satkunaseelan Atchana, Biberist; Schönenberger Lukas, Riedholz; von Burg Jana, Selzach; Vugts Lisan, Selzach; Weber Caroline, Schnottwil; Yildiz Tolunay Zuchwil.

Klasse L13d: Ambühl Louisa, Biberist; Anderegg Lisa, Solothurn; Barisic Anita, Zuchwil; Borer Rebecca, Laupersdorf; Braun Thaddäus, Solothurn; Enocari Annina, Solothurn; Frey Janine, Langendorf; Geissbühler Lara Alexandra, Recherswil; Helmy Benjamin, Solothurn; Jenni Lea, Solothurn; Leist Rebecca, Arch; Miescher Yara, Biberist; Nghiem Pui San, Subingen; Özkan Tamara, Gerlafingen; Schluchter Claire, Langendorf; Schoch Anna, Biberist; Silvestro Amanda, Bolken; Stauffer Nadja, Rüti b. Büren; Sutter Svenja, Langendorf; Tscharland Hannah, Solothurn; Wettstein Sofie, Biberist; Wyss Romina Olivia, Arch; Zurlinden Luana, Wiedlisbach.

Klasse L13M (Schwerpunktfachgemischte Klasse): Balmer Victoria, Langendorf; Bobst Marula, Oensingen; Bonaduce Livio Paolo, Kriegstetten; Borer Yael, Oberdorf SO; Dick Sara, Riedholz; Dunkel Maijlin, Feldbrunnen; Fankhauser Charlotte, Solothurn; Fluri Julia, Matzendorf; Heimlicher Naomi, Lommiswil; Hobi Samira, Biberist; Karaca Gizem, Bellach; Meier Florence, Solothurn; Müller Anja, Oberdorf SO; Muster Tom, Grenchen; von Burg Vanessa, Balsthal; Weber Jessica, Günsberg.

Musische Schwerpunktfächer (Musik, Bildnerisches Gestalten):

Klasse M13a: Achermann Mina, Gerlafingen; Adam Hannah, Oberdorf SO; Amacker Salome, Gerlafingen; Berger Annalisa, Oensingen; Blattner Nisha, Schnottwil; Fakih Shahira, Gerlafingen; Formànek Luna, Biberist; Frey Gianna, Zuchwil; Hostettler Julia Anna Luna, Obergerlafingen; Ingold Oliver, Attiswil; Kaiser Carole, Solothurn; Karpf Sarah, Lommiswil; Keune Sibille, Solothurn; Kohli Salome, Grenchen; Maibach Luca Noah, Solothurn; Maritz Nora, Solothurn; Studer Aline, Oberdorf SO; Tary Júlia, Solothurn.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Schwerpunktfächer (Biologie/Chemie, Physik und Anwendungen der Mathematik):

Klasse N13a: Bader Lukas, Langendorf; Buob Mischa, Bellach; Dupong Siffrid, Solothurn; Flückiger Jan, Bellach; Frezza Daphne, Gerlafingen; Fricker Cedric, Bibern SO; Furer Tina, Grenchen; Furrer Patrik, Zuchwil; Hasler Mira, Solothurn; Hauri Melina, Feldbrunnen; Hofer Svenja, Messen; Käch Siro, Bellach; Kaiser Marco, Leuzigen; Knecht Luca, Attiswil; Kummer Yannick, Bettlach; Maurhofer Jana, Lohn-Ammannsegg; Nydegger Nicole, Gänsbrunnen; Pfahrer Silvan, Biberist; Rohrmann Johannes, Balsthal; Schranz Nadine, Neuendorf; Schuler Rahel, Oekingen.

Klasse N13b: Aeberhard Shalin, Bolken; Affolter Sarah, Lommiswil; Breu Martin, Niederwil SO; Cotting Alexander, Grenchen; Demuth Ramona, Biberist; Hänzi Nicole, Subingen; Hertel Nadja, Derendingen; Hugi Deborah, Bettlach; Hunziker Mike, Obergerlafingen; Kaiser Tamara, Biberist; Ramadani Qendrim, Grenchen; Schraner Hannes, Wiedlisbach; Wagner Moritz, Oberdorf SO.

Klasse N13c: Aregger Yvonne, Attiswil; Burri Lars, Biberist; Frei David, Bellach; Hunziker Kelvin, Lommiswil; Karpf Philipp, Lommiswil; Luder Rahel, Grenchen; Mollet Céline, Schnottwil; Ruchti Alexandra, Lohn-Ammannsegg; Ruetsch Dominik, Selzach; Schaafsma Jari, Solothurn; Thillainathan Tharani, Biberist; Vogt Matthias, Biberist; Witmer Janis Kjell, Solothurn; Ziegler Joshua, Bellach; Zimmermann Chiara, Günsberg.

Klasse N13M (Schwerpunktfachgemischte Klasse): Birri Marisa, Oberdorf SO; Blunier Kevin, Bettlach; Galli Gina, Günsberg; Heiri Tobias, Grenchen; Hochuli Dina, Oberdorf SO; Kronenberg Domenic, Biberist; Leonhard Lennart Simon, Zuchwil; Lütolf Mirjam, Bolken SO; Mannhart Noemi, Balsthal; Mathivannan Anina, Solothurn; Moser Lea, Günsberg; Pracht Christophe, Solothurn; Reber Gian, Solothurn; Rohn Stefanie, Wiedlisbach; Schraner Simona; Wiedlisbach; Spieker Sebastian, Grenchen; Stuber Raphael, Lohn-Ammannsegg; Tartaglia Fabio, Oensingen; von Rohr Tanja, Bellach; Wahlen Lisa Maria, Lommiswil; Weber Isabel, Schnottwil.

Wirtschaftlich-Rechtliches Schwerpunktfach (Wirtschaft und Recht):

Klasse W13b: Ada Asena, Subingen; Barretta Giuseppe, Wiedlisbach; Bobst Yannic, Oensingen; De Feo Luana, Kriegstetten; Heekenjann Lars, Biberist; Hohnhaus Lea, Riedholz; Ilgenstein Tim, Oberdorf SO; Imbach Lisa, Arch; Jäggi Lara, Oberdorf SO; Jost Simon, Heinrichswil; Känzig Valérie, Grenchen; Keskin Deniz, Solothurn; Koch Bela, Solothurn; Marbe David, Pieterlen; Mettler Nick Alec, Gerlafingen; Niggli Roger, Hersiwil; Principi Ramilah, Nennigkofen; Zeller Aisha, Solothurn; Zimmermann Cédric, Heinrichswil; Zuccarella Giulia Lara, Zuchwil.

Klasse W13c: Baschung Dario, Mümliswil; Blanc Till, Langendorf; Buxtorf Paco, Flumenthal; Dörig Jorge, Grenchen; Eliacik Baris, Solothurn; Elsässer Eliane, Lohn-Ammannsegg; Feller Anne-Sophie, Balm b. Günsberg; Feller Samuel, Balm b. Günsberg; Fischer Sina, Oensingen; Gfeller Tanja, Lohn-Ammannsegg; Gubser Pascal, Feldbrunnen; Hauck Fabian, Oensingen; Hofmann Jan, Wangen an der Aare; Horn Henry, Solothurn; Jäggi Simon, Oberdorf SO; Kohler Anja, Mümliswil; Kolaj Luiza, Solothurn; Lazar Janni, Derendingen; Panizzoli Luca, Lohn-Ammannsegg; Seiler Marco, Selzach; Stritt Andreas, Solothurn; Stuber Lars, Lommiswil; Subke Maxi-Marie, Zuchwil; Weibel Sacha, Feldbrunnen; Wyss Manuel Etienne, Bibern SO.

Klasse W13e: Binggeli Dario, Biberist; Bommer Severin, Kriegstetten; Coric Franciska, Lohn-Ammannsegg; Furrer Jil, Lüterkofen; Giger Simon, Solothurn; Güggi Mazine, Hubersdorf; Gunziger Tobias, Solothurn; Häberli Carole, Subingen; Jaeggi Anya, Solothurn; Kofmel Noemi, Lohn-Ammannsegg; Kolenchery Alisha, Langendorf; Kowalski Eric, Solothurn; Kulcsar Katharina, Subingen; Liechti Jan, Solothurn; Marti Sarah, Flumenthal; Munkaschewski Daniel, Grenchen; Pierantozzi Aurora, Grenchen; Rötheli Valentina, Solothurn; Scheuermeyer Basil, Deitingen; Suli Altin, Etziken; Uebelhart Nadine, Solothurn; von Arx Livia, Solothurn; von Steiger Serge, Solothurn; Willi Andy, Schnottwil; Winkelhausen Céline, Langendorf.

Klasse W13f: Ahmed Ali, Grenchen; Aregger Janine, Messen; Brunner Dean, Recherswil; Bürki Anna, Solothurn; Diemand Fabian, Welschenrohr; Fábregas Yesco Verino, Grenchen; Fink Andrea, Welschenrohr; Garnier Sarah, Messen; Germann Rebecca, Welschenrohr; Heiri Dominik, Grenchen; Hodel Benjamin, Leuzigen; Iff Ilona, Luterbach; Jehle Urs Viktor, Welschenrohr; Kohler Andreas, Nennigkofen; Mayr Loris, Biberist; Mehmeti Elza, Solothurn; Nordmann Sara, Solothurn; Ott Christoph, Balm b. Günsberg; Rohrbach Emil, Brügglen; Selman Amina, Luterbach; Strähl Sina, Joëlle Solothurn; Walker Lea, Bettlach; Zürcher Nadja, Biberist.

Sonderklasse für Sport & Kultur

Klasse W12s: Brudermann Joana, Selzach; Burmeister Mark-Justus, Feldbrunnen; Colussi Dario, Gretzenbach; Fluri Christine, Solothurn; Giacomelli Luca, Dulliken; Heiniger Noemi, Schönenwerd; Lanz Timo, Hägendorf; Laubscher Simon, Solothurn; Matter Noah, Derendingen; Meier Nico, Solothurn; Niemelä Hanne, Bellach; Sataric Viktorija, Biberist; Schwab Nico, Balsthal; Seifert Mario, Solothurn; Stöckli Moris, Etziken; Studer Felix, Kestenholz; Teuscher Joel, Solothurn; Vanacore Gianluca, Biberist; Voicu Victor, Lohn-Ammannsegg; Wagner Tim, Wiedlisbach; Zurflüh Sarah, Solothurn.