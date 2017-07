Berufsbildung Pflege, Administration, Informatik und Services soH

Kein anderes Unternehmen im Kanton bietet so viele Ausbildungsplätze an wie die soH. Im Jahr 2016 waren rund 380 junge Menschen an den verschiedenen Standorten in unterschiedlichsten Bereichen in Ausbildung: in einer Berufslehre, einer Praxisausbildung oder einem Praktikum.

63 von ihnen haben in diesen Tagen in zehn verschiedenen Berufen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: 37 Fachfrauen und vier Fachmänner Gesundheit, zwei Fachfrauen Hauswirtschaft EFZ, ein Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, eine Malerpraktikerin EBA, zwei Informatiker EFZ, drei Kauffrauen EFZ, ein Küchenangestellter EBA, drei Köchinnen und zwei Köche EFZ, eine Diätköchin EFZ und drei Diätköche EFZ, eine Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kinderbetreuung EFZ sowie zwei Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres BVJ.

Für die Absolventinnen und Absolventen sowie für die Ausbildungsverantwortlichen der soH fand im Bürgerspital Solothurn eine kleine Feier statt. Hanna Bolinger, Koordinatorin berufliche Grundbildung Administration und Services leitete den Anlass und überreichte ihnen ein Geschenk. Thomas Wild, Ausbildungsverantwortlicher Logistik, verglich die Berufsbildung in seiner Festrede mit einem Projekt, das in festgelegten Phasen abläuft: vom Vorprojekt über die Analyse und Konzipierung bis zur Umsetzung und schliesslich zum Controlling. So konnten die jungen Berufsfachleute gleich die Verbindung zum immer häufiger in Projektarbeiten organisierten Arbeitsalltag herstellen. (mgt)

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ: Aebi Jana, Selzach, Psychiatrische Dienste; Baumgartner Janina, Derendingen, Bürgerspital Solothurn; Bazan Freire Angela, Neuendorf, Kantonsspital Olten; Boccia Tina, Obergerlafingen, Bürgerspital Solothurn; Bortot Kristofer, Grenchen, Bürgerspital Solothurn; Bouaziz Rim, Bern, Psychiatrische Dienste; Burkard Anouk, Gretzenbach, Psychiatrische Dienste; Bürki Sofia, Solothurn, Bürgerspital Solothurn; Castellani Liana, Kappel, Kantonsspital Olten; De Blouwe Gilles, Lohn-Ammannsegg, Bürgerspital Solothurn; Di Mattia Giuliano, Lohn-Ammannsegg, Bürgerspital Solothurn; Elezaj Madisjona, Hägendorf, Kantonsspital Olten; Erler-Keranovic Arifa, Gerlafingen, Bürgerspital Solothurn; Fischer Melissa, Solothurn, Psychiatrische Dienste; Flury Delia, Deitingen, Bürgerspital Solothurn; Frei Lea, Therwil, Spital Dornach; Huber Noëlle, Obergösgen, Kantonsspital Olten; Husrem Adnana, Trimbach, Kantonsspital Olten; Joachim Ramona, Kestenholz, Kantonsspital Olten; Kadriu Lumnije, Deitingen, Bürgerspital Solothurn; Kägi Stefanie, Trimbach, Kantonsspital Olten; Kernen Selina, Rothrist, Kantonsspital Olten; Kilchmann Antonia, Lotzwil, Kantonsspital Olten; Lauber Alicia, Oberbuchsiten, Kantonsspital Olten; Mangold Fabian, Wittinsburg, Kantonsspital Olten; Matter Silja, Trimbach, Kantonsspital Olten; Murer Cécile, Recherswil, Bürgerspital Solothurn; Neuschwander Celine, Büsserach, Spital Dornach; Oester Justine, Kestenholz, Psychiatrische Dienste; Pina Jasmin, Langendorf, Bürgerspital Solothurn; Pinna Jasmin, Solothurn, Bürgerspital Solothurn; Premori Alessia, Neuendorf, Kantonsspital Olten; Röthlisberger Rahel, Lyssach, Bürgerspital Solothurn; Rüetschi Celine, Langendorf, Bürgerspital Solothurn; Scheidegger Noëmi, Solothurn, Psychiatrische Dienste; Stampfli Tamara, Flumenthal, Bürgerspital Solothurn; Stoller Selina, Seehof, Bürgerspital Solothurn; Tanasic Nada, Zuchwil, Kantonsspital Olten; von Burg Sina, Derendingen, Bürgerspital Solothurn; von Felten Tamara, Winznau, Psychiatrische Dienste; Zelei Fabienne, Arch, Bürgerspital Solothurn.

Köchin/Koch EFZ: Digirolamo Flavio, Recherswil, Psychiatrische Dienste; Holenstein Sandra, Rüttenen, Bürgerspital Solothurn; Müller Sarah Kittiya, Oberbuchsiten, Kantonsspital Olten; Schneider Kristina, Grenchen, Bürgerspital Solothurn; Studer Hanspeter, Olten, Bürgerspital Solothurn.

Diätköchin/Diätkoch EFZ: Bolzli Marina, Rüedlisbach, Bürgerspital Solothurn; Guggisberg Jan, Ipsach, Psychiatrische Dienste; Schintu Raffaele, Trimbach, Kantonsspital Olten; Wyss Pascal, Zuchwil, Bürgerspital Solothurn.

Küchenangestellter EBA: Garcia Jonathan, Trimbach, Kantonsspital Olten.

Kauffrau EFZ: Gilgen Melanie, Härkingen, Personaldienste soH; Saner Daniela, Ramiswil, Personaldienste soH; Schmutz Jolanda, Langenbruck, Personaldienste soH.

Fachfrau Hauswirtschaft EFZ: Mosimann Sarah, Kölliken, Kantonsspital Olten; Schnyder Marianne, Langendorf, Psychiatrische Dienste.

Fachmann Betriebsunterhalt EFZ: Sichi Leandro, Derendingen, Bürgerspital Solothurn.

Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kinderbetreuung EFZ: Altschul Jessica, Niederwil, Bürgerspital Solothurn.

Informatiker Systemtechnik EFZ: Witmer Joel, Bettlach, Informatik soH; Zumstein Pascal, Subingen, Informatik soH.

Malerpraktikerin EBA: Krügel Melanie, Grenchen, Psychiatrische Dienste.

Berufsvorbereitungsjahr: Ledermann Jessica, Däniken, Kantonsspital Olten; Zenuni Egzona, Solothurn, Bürgerspital Solothurn.