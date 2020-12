Erste Impfdosen für Covid-19-Impfung sind eingetroffen — Impfstoff ist vorerst nur sehr eingeschränkt verfügbar

Der Kanton Solothurn werde entsprechend der Impfstrategie des Bundes zuallererst die Zielgruppe 1 der besonders gefährdeten Personen impfen, wie die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag mitteilt. Da noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, erfolge in der ersten Phase eine weitere Priorisierung innerhalb dieser Zielgruppe. Prioritär werde in den kritischen Institutionen der Alters- und Pflegeheime (APH) geimpft.

Im Rahmen der verfügbaren Impfdosen können sich ab dem 4. Januar auch über 75 Jahre alte Personen und Hochrisikopatientinnen und –patienten gemäss strengen Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit (BAG) impfen lassen (z.B. schwerer therapieresistenter Bluthochdruck).

Die Organisation der Impfungen für alle weiteren Personengruppen sei schrittweise für eine spätere Phase vorgesehen und sei abhängig von den Impfstofflieferungen des Bundes. Insgesamt werde sich die Impfaktion über mehrere Phasen und Monate erstrecken, so die Staatskanzlei weiter.

Mobile Teams - Auftakt bereits heute in Breitenbach

Der Auftakt der mobilen Teams zur Impfung in Alters- und Pflegeheimen erfolge bereits am Dienstagnachmittag im Alters- und Pflegeheim Passwang in Breitenbach. Ab Montag, 4. Januar werden bis zu 8 mobile Impfteams die APH im ganzen Kantonsgebiet besuchen und vor Ort die impfbereiten Personen versorgen.

Die APH waren und seien in der Pandemie auch im Kanton Solothurn stark betroffen. Mit der sofortigen und kantonsweiten Impfaktion in den APH setze der Kanton in erster Priorität darauf, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen kritischen Institutionen wirksam und rasch geschützt werden können.

Impfzentrum Rythalle Solothurn

Im Impfzentrum Rythalle Solothurn werden ab dem 4. Januar über 75 Jahre alte Personen und Hochrisikopatientinnen und –patienten gemäss den strengen Richtlinien des BAG geimpft. Impftermine im Impfzentrum Solothurn können telefonisch ab dem 4. Januar über die Infoline 032 627 74 11 reserviert werden. Wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit des Impfstoffs und um ein reibungsloses Anlaufen des Impfzentrums zu gewährleisten, werden vorerst maximal 50 Personen pro Tag geimpft.

Impfungen seien nur auf Anmeldung möglich. Unter 75-jährige Risikopatientinnen und –patienten müssen vor der Impfung eine Bestätigung des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin vorweisen. Das entsprechende Formular werde ab 4. Januar auf der Webseite corona.so.ch den Ärztinnen und Ärzten online zur Verfügung gestellt.

Weitere Impfmöglichkeiten in Planung

Weitere zentrale Impfzentren in Breitenbach und Olten seien in Planung und werden ab Februar eröffnet, heisst es weiter. Der Einbezug einzelner dezentraler Impfstandorte (Arztpraxen) werde im Rahmen eines Pilotbetriebes aktuell in verschiedenen Regionen des Kantons geplant.

Infoline Covid-19-Impfungen Kanton Solothurn

Ergänzend zur BAG-Infoline (058 377 88 92) stehe der Bevölkerung des Kantons Solothurn für kantonsspezifische Fragen zur Covid-19-Impfung ab Dienstag, 29. Dezember 2020, 14.00 Uhr eine Infoline zur Verfügung: