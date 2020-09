Erst Lockdown, dann 90 Prozent weniger Buchungen: Die Carreisebranche leidet massiv

Als im Mai die Schweiz ihre Grenzen schloss, traf dies die Reisebranche hart. So auch das Car-Unternehmen Schneider Reisen in Langendorf. «Faktisch war es eine Betriebseinstellung», sagt Patrick Schneider. Er und sein Bruder Alexander führen gemeinsam das Unternehmen. Anfang Jahr mussten sie aufgrund finanzieller Einbusse einen Kredit in Höhe von 500'000 Franken aufnehmen. Um diesen innerhalb von 5 bis 6 Jahren wieder zurückzahlen zu können, hofften sie auf eine Verbesserung des Geschäfts ab der Wiedereröffnung der Grenzen am 5. Juni. Und diese kam auch – zumindest zu Anfang.

«Die Leute buchten mehr und stornierten weniger, ihre Angst hatte nachgelassen», berichtet Schneider. Doch mit der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie den steigenden Zahlen der Neuansteckungen war diese Angst schnell wieder zurück. Nun schreibt das Unternehmen erneut tiefrote Zahlen: Der Betrieb musste zwar nicht eingestellt werden, es fahren jedoch viel weniger Cars als vorgesehen.

Mit nur 10 Prozent der Buchungen, die in vorausgegangenen Hochsaisons üblich waren, sieht es für die Jahresbilanz schlecht aus.