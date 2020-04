Ergänzende Richtlinen für Fernunterricht – knapp 45'000 Arbeitnehmende von Kurzarbeit betroffen

Die aktuelle Situation aus medizinischer Sicht

Bis jetzt (Stand Gründonnerstag) gibt es 282 bestätigte Covid-19-Fälle. Insgesamt mussten bisher 46 Patientinnen und Patienten hospitalisiert werden. Aktuell sind 23 in Spitalpflege, von denen 7 künstlich beatmet werden. Es sind fünf Todesfälle zu beklagen, drei Männer und zwei Frauen, alle waren über 80 und hatten schwere Vorerkrankungen.

Kantonsarzt Lukas Fenner hält es für möglich, dass aufgrund der Fallzahlen an neuen Diagnosen der Peak der epidemischen Welle erreicht ist oder bald erreicht wird. Er appelliert aber: «Es ist noch nicht ausgestanden. Und deshalb ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung gerade auch über Ostern an die verordneten Massnahmen hält und zuhause bleibt.» Zudem werden verstärkte Überwachungsmassnahmen nötig werden, wenn sich die epidemiologische Kurve klar abflacht, «um kleinste Ansteckungsherde bekämpfen zu können.» Mittelfristig müsse sich die Bevölkerung auch auf eine allfällige zweite Infektionswelle vorbereiten.

Viertes Quartal startet im Fernunterricht

Nachdem der Bundesrat die Notstandsituation bis sicher am 26. April verlängert hat, steht fest, dass die Schulen nach dem Ende der Frühlingsferien noch geschlossen bleiben. Das Volksschulamt hat dementsprechend ergänzte Richtlinien für den Fernunterricht für die Zeit bis zu den Sommerferien erlassen. Geregelt ist nun die Aufnahme ins Gymnasium, die Fachmittelschule und Berufsmaturitätslehrgänge im neuen Schuljahr. Geht der normale Schulbetrieb vor dem 25. Mai wieder los, finden die Aufnahmeprüfungen am 3. und 4. Juni. statt. Erfolgt der Schulstart nach dem 25. Mai, gibt es keine Aufnahmeprüfungen. Dann werden alle angemeldeten Kandidaten prüfungsfrei mit einer zwölfmonatigen Probezeit aufgenommen. Schülerinnen und Schüler, die für einen Übertritt aus der Sek P ins Gymnasium angemeldet sind, werden aufgenommen. Hier werden in den kommenden Wochen noch besondere Bestimmungen ausformuliert.

Die aktuelle Situation aus wirtschaftlicher Sicht

Die Anzahl der Kurzarbeitsgesuche im Kanton Solothurn steigt weiter an. Bis heute Donnerstag sind mehr als 4000 Gesuche erfasst, dies betrifft knapp 45'000 Beschäftigte, also rund einen Drittel aller Arbeitnehmenden im Kanton Solothurn.

Die öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn hat bis heute bereits 430 Anträge geprüft und gesamthaft 4 Mio. Franken ausbezahlt. Bei der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO) gingen bis heute Donnerstag 2900 Anmeldungen für die Corona-Erwerbsersatzentschädigung ein.

Beim vom Kanton Solothurn lancierten Überbrückungsfonds für Selbstständige liegen zur Zeit 1077 Gesuche vor, wovon 349 positiv und 339 negativ beurteilt wurden. Von den zur Verfügung gestellten 10 Millionen Franken wurden bereits rund 700'000 Franken ausbezahlt.

Die aktuelle Situation im Bereich Kultur

Die Kantone sind für die Umsetzung der Soforthilfen an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen sowie für Ausfallentschädigungen an gewinn- und nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen und Kulturschaffende zuständig. Die finanziellen Mittel für die Soforthilfe an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen stellt der Bund zur Verfügung. Die Ausfallentschädigungen werden von Bund und Kantonen finanziert.

Der Regierungsrat wird nach Ostern die konkrete Umsetzung der Massnahmen beschliessen. Danach wird es möglich sein, Gesuche einzureichen. Die entsprechenden Gesuchsformulare und Merkblätter werden auf der Webseite corona.so.ch des Kantons aufgeschaltet werden. (mgt)