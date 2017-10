Aber so weit ist Lampart in der Küche noch nicht. «Unter Druck entstehen die besten Ideen», sagt er und lacht erneut. Alle sechs Wochen schreibt er mit seinen Köchen eine neue Karte. Der Entremetier, der Gardemanger und der Patissier sind an ihren Stationen in die Arbeit vertieft. Auf dem Herd brät ein St. Pierre in der Pfanne. Den ganzen Fisch hat Lampart zuvor selbst filetiert. Daneben köchelt in einem Topf die Fischsauce aus Fischfonds, Gemüse und Kräutern, die den Fisch später umspülen wird.

«Wir machen eine produktbezogene, sehr saisonale Küche», erklärt Lampart. So weit wie möglich achte er auch auf regionale Produkte. Aber erste Priorität hat die Qualität. «Das Wichtigste ist der Geschmack», sagt er. Obschon auch der Präsentation der Gerichte ein hoher Stellenwert zukommt, steht sie doch erst an zweiter Stelle. Der Geschmack des Essens soll Emotionen, im besten Fall sogar Kindheitserinnerungen wecken.

Täglich 16 Stunden Arbeit

Reto und Anni Lampart führen das «Lampart’s» seit dem Jahr 2000. «Was wir hier tun, ist unsere Leidenschaft», sagt Reto Lampart, der in der Regel rund 16 Stunden täglich bei der Arbeit verbringt. Sein Arbeitstag beginne zwischen halb acht und acht Uhr morgens, sagt der 50-Jährige. «Wenn ich vor zwölf Uhr nachts zu Hause bin, muss ich mir Gedanken machen.» Seine Augen funkeln spitzbübisch.

Zu viel wird ihm dieses Pensum nicht. Nein, winkt er ab, das Niveau, das sie hier täglich bieten, sei ihre Philosophie. Ausserdem habe das Restaurant sonntags und montags geschlossen. Und seine Frau Anni und er nähmen zweimal im Jahr drei Wochen Ferien. Aus einem einzigen Grund: «Arbeiten ist nicht das Problem, aber wenn du älter wirst, brauchst du mehr Erholungszeit.»

Perfekt gesteigertes Mahl

Das Restaurant in altem Gemäuer ist im englischen Landhausstil eingerichtet und lässt die Zeit vergessen. Sommelière Anni Lampart macht Weinempfehlungen, da erreicht schon ein Amuse-Bouche den Tisch: Bohnensalat mit confierten Tomaten, Zitronenzesten und gebackenem Sellerie. Nicht aussergewöhnlich, aber fein. Dazu werden zehn Brotkreationen gereicht, die Anni Lampart zweimal täglich frisch backt. Sie sind köstlich, man möchte sich durch alle Sorten probieren. Die Vorspeise – ein Randentartar mit Wasabi-Glacé – ist wunderschön angerichtet: Auf dem Deckel einer Glasschale, die im Innern mit Rosskastanien und Herbstlaub dekoriert ist. Schmeckt spannend und richtig gut.

Dann folgt auch schon der wunderbare St. Pierre mit Shiitake-Pilzen. Eine Auswahl gereifter Käse wird noch vor dem Vordessert eingeschoben. Das Hauptdessert schliesslich ist der Kracher: Grapefruit-Campari-Sorbet, frische Grapefruit, karamelisierte Erdnüsse und frischer Koriander, überdacht von einer Merengue-Haube mit Pfeffer. Ein beherzter Schlag mit dem Suppenlöffel sprenkelt die Merengue über die gesamte Nachspeise. Sie ist knusprig, sauer, süss, würzig, frisch – alles in einem. Ein Dessert, das Spass macht. Die darauffolgenden Friandises, kleine Törtchen, entlocken einem nach jedem Biss nur noch Ahs und Mmhs. Zum Abschluss des offerierten Mittagsmenüs: hausgemachte Pralinés.

«Essen soll Emotionen wecken», hatte Reto Lampart gesagt. Das Gefühl, das sich nach diesem Mahl in perfekter Steigerung aufgebaut hat: Nennen wir es pures Glück.