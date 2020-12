Einkaufsläden und Märkte müssen schliessen — die Hilfe für das Gewerbe muss jetzt rasch fliessen

Der Kantonsrat habe in seiner Dezember-Session die kantonale Härtefallregelung beschlossen. Das Bundesparlament hat ebenfalls in seiner Wintersession die Bedingungen für die Härtefallmassnahmen gelockert und die Gelder aufgestockt. Zudem wurden auch die Bedingungen für den Bezug der Kurzarbeitsentschädigungen und für die Beiträge an Selbständigerwerbende erneut angepasst. Wichtig sei für den Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband, dass die beschlossenen Massnahmen nun rasch und unbürokratisch umgesetzt werden.



Die Zahl der Gewerbetreibenden, die kaum noch liquide Mittel haben, nehme täglich zu. Es gelte alles daran zu setzen, dass es in den nächsten Wochen nicht zu covid-bedingten Konkursen mit Arbeitsplatzverlusten komme.

Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband sei überzeugt, dass dem Regierungsrat die aktuell tragische Situation in gewissen gewerblichen Kreisen bekannt sei. Zudem sei man überzeugt, dass gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern und den Behörden rasch Lösungen für Notsituationen von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden gefunden werden können. (mgt)