Ein Zeichen der Solidarität muss gesetzt werden — Solothurner Regierungsrat muss Stützung der Wirtschaft prüfen

Der Solothurner Regierungsrat muss in der Corona-Krise laufend prüfen, ob Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft notwendig werden. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden dringlichen Auftrag aus den Reihen der CVP am Mittwoch einstimmig für erheblich erklärt und damit an den Regierungsrat überwiesen.