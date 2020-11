Ein Volksauftrag für den Notstand: Der Klimawandel soll im Kanton Solothurn als Krise anerkennt werden

Der vergangene Sommer war zwar kein Hitzesommer, aber trotzdem überdurchschnittlich warm. Das schreibt MeteoSchweiz im «Klimabulletin Sommer 2020», das am 10. September veröffentlicht wurde. Das landesweite Mittel der Temperatur lag bei 14,1 Grad. Das sind 0,8 Grad mehr als die Durchschnittstemperatur der Sommer zwischen 1981 und 2010.

«Obwohl der Sommer 2020 damit nicht zu den extrem heissen zählt, setzt er die Serie der sehr warmen Sommer der letzten drei Jahrzehnte fort», schreibt MeteoSchweiz. «Vor der kräftigen Sommererwärmung ab den 1990er-Jahren gab es nur sehr selten Schweizer Sommer mit über 14 °C im landesweiten Mittel».

Klimagerechtes Handeln in der Region fördern

Die steigenden Temperaturen der letzten Jahrzehnte, die sich nicht nur im Sommer, sondern auch in den Wintermonaten zeigen, sind laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie eine Folge des Klimawandels, verursacht durch Treibhausgasemissionen. Diese Entwicklung macht nicht nur jungen Menschen Sorgen, sondern auch ihren Grosseltern. Am Montagvormittag versammelten sich deshalb Vertreterinnen und Vertreter der Klimagrosseltern Regionalgruppe Solothurn vor dem Rathaus in der Hauptstadt, um der stellvertretenden Staatsschreiberin Pascale von Roll einen Volksauftrag zu übergeben.