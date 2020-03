Ein Solothurner an der Spitze: Der neue Direktor über die Zukunft der Landwirtschaft

Martin Rufer ist ab dem 1. April 2020 der neue Direktor beim Schweizer Bauernverband (SBV). Er folgt auf Jacques Bourgeois, der 18 Jahre lang Direktor war.

Martin Rufer lebt mit seiner Familie in Lüsslingen auf dem Hof, wo er auch aufgewachsen ist. Rufer studierte an der ETH in Zürich Agronomie und leitet seit 2008 das Departement Produktion, Märkte und Ökologie beim SBV. Er ist auch politisch aktiv: Seit letztem Jahr sitzt Rufer für die FDP im Solothurner Kantonsrat. In seiner Freizeit macht Rufer gerne Sport, er ist unter anderem Mitglied im Turnverein Nennigkofen-Lüsslingen. (rba)