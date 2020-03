Ein Sitz sei nicht genug — «Sieben plus» müsse das Ziel für die Grünen sein

Kein Zweifel, die Solothurner Grünen sind im Hoch. Spätestens seit der Wahl von Brigit Wyss in den Regierungsrat geht es aufwärts. Und mit dem Einzug von Felix Wettstein in den Nationalrat hat das Hochgefühl seinen vorläufigen Peak erreicht. Nicht zu vergessen die Wahl von Daniel Urech zum Kantonsratspräsidenten.

Doch die Grünen haben noch nicht genug, wie Präsidentin Laura Gantenbein an der Mitgliederversammlung in Olten ausführte. Konkret: Wenn es im kommenden März zur Gesamterneuerungswahl von Kantonsrat und Regierungsrat geht, wollen die Grünen nahtlos an den jüngsten Wahlerfolgen anknüpfen.

Kaum überraschend, aber mehr oder weniger offizialisiert an der Versammlung: Die grüne Regierungsrätin und amtierende Frau Landammann Wyss wird den grünen Sitz in der Exekutive verteidigen. Deutlich zu spüren: Das Regieren macht der früheren Nationalrätin Spass. Und den will sie noch eine Weile haben. Dass sie dabei intensiv mit ihren Sachgeschäften befasst ist, ist das eine.

Das andere ist die Freude an der Begegnung mit den Menschen. Es sei berührend, zu welchen Begegnungen es im ganzen Kanton mit den Solothurnerinnen und Solothurnern komme. Sie hätte nicht erwartet, dass das Landammann-Amt mitunter solches bereit halte für sie. «Ich fühle mich extrem wohl», sagte Brigit Wyss.