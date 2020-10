Ein Papstbesuch, der ins Wasser fiel und ein Bischof, der Vater wurde — Interviewbuch lässt Revue passieren

Er stand mehrfach in der ersten Reihe, wenn in der römisch-katholischen Landeskirche der Schweiz Denkwürdiges geschah: Anton Cadotsch, der am 10. Oktober das 70-Jahr-Jubiläum seiner Priesterweihe begehen konnte. Am 7. Juli 1923 in Grenchen geboren, bemühte sich Cadotsch als Präsident der Synode 72 im Bistum Basel um die Umsetzung der Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils; er erlebte als Sekretär die Mühen der Schweizerischen Bischofskonferenz mit dem konservativen Churer Bischof Wolfgang Haas und er war als Domprobst des Bistums Basel Zeuge davon, dass ein kaum gewählter Bischof Vater wurde.

Das Interviewbuch «Anton Cadotsch - Priester in Zeiten des Umbruchs» lässt all diese – und noch viele weitere – Ereignisse Revue passieren. Cadotsch, der in Solothurn lebt und sich immer noch einer beneidenswerten geistigen Frische erfreut, beantwortet darin die Fragen von Jean-Pierre Simmen und Urban Fink mit grosser Offenheit. Wir picken einige Stationen heraus.